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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

۴ انتصاب دولتی در استان سمنان

۴ انتصاب دولتی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان طی احکامی جداگانه، چهار مدیر را در مجموعه استانداری و فرمانداری‌های سطح استان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم استاندار سمنان چهار انتصاب جدید در مجموعه استانداری سمنان و همچنین فرمانداری‌های شهرستان‌های استان سمنان انجام شد

انتصاب مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحول اداری استانداری نخستین حکمی بود که استاندار سمنان آن را امضا کرد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان با صدور حکمی حسین زیاری را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحول اداری استانداری منصوب کرد.

انتصاب معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان میامی دومین انتصاب امروز است.

کولیوند با صدور حکمی حسن باقری را به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری میامی منصوب کرد.

وی همچنین با صدور حکمی محمد شریفی را به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سمنان منصوب کرد تا این پست هم از امروز متصدی داشته باشد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان همچنین در حکمی، محمد ادب را به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهدیشهر منصوب کرد.

کد مطلب 6654576

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