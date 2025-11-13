۵۰۰ شیء تاریخی از قاچاقچیان در داراب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی با اشاره به کشف ۵۰۰ شئ دارای ارزش از دوره‌های مختلف تاریخی گفت: این اشیا مشتمل بر تعداد ۳۷۱ عدد سکه، ۶۶ عدد شئ تزئینی، پنج قطعه سنگ، ۵۴ قطعه شئ فلزی و چهار عدد شئ متفرقه (همگی دارای ارزش تاریخی) در بازرسی از منزل یک متهم در داداب کشف و ضبط شد.

وی افزود: صیانت از دستاوردهای گذشتگان، در رأس وظایف یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس قرار دارد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به ورود قاطع دادستان عمومی و انقلاب و فرماندهی انتظامی شهرستان داراب در برخورد با عوامل سرقت از آثار تاریخی گفت: به لطف خدا و همکاری متولیان قضائی و انتظامی، روند برخورد با مخلان امنیت فرهنگی و تاریخی استان شتاب بیشتری گرفته است.

سرهنگ احمدی حفظ آثار و ابنیه تاریخی را وظیفه و رسالت ملی هموطنان دانسته و اذعان داشت: از هرگونه همکاری شهروندان در راستای صیانت از تاریخ و تمدن کشور استقبال می‌کنیم.

او با تاکید بر عدم هرگونه مماشات با سارقان اشیا تاریخی عنوان کرد: متهم جهت سیر مراحل قضائی وقانونی تحویل دادسرا شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان فارس با قدردانی از مشارکت و دغدغه مندی آحاد جامعه نسبت به میراث و ابنیه تاریخی از مردم خواست مراتب هرگونه تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی را به عوامل انتظامی و اداره میراث فرهنگی شهرستان گزارش کنند.