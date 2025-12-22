درخشش معلمان کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی گفت: در مرحله کشوری الگوهای تدریس برتر، طیبه پیشرو، فاطمه پایدار و سعیده روستا از کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه شدند و بار دیگر توانمندی علمی و حرفه‌ای معلمان استان را به نمایش گذاشتند.

وی این موفقیت را حاصل پشتکار، خلاقیت و به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس دانست و افزود: جشنواره الگوهای تدریس برتر فرصت مناسبی برای تبادل تجربه‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی، یادگیری و شناسایی معلمان خلاق و اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به فرهنگیان برگزیده، خانواده‌های آنان و جامعه آموزشی استان، اضافه کرد: حمایت از نوآوری‌های آموزشی و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است.