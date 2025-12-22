  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

درخشش معلمان کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر

درخشش معلمان کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از درخشش معلمان این استان در مرحله کشوری بیست و یکمین جشنواره الگوهای تدریس برتر درس تاریخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی گفت: در مرحله کشوری الگوهای تدریس برتر، طیبه پیشرو، فاطمه پایدار و سعیده روستا از کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه شدند و بار دیگر توانمندی علمی و حرفه‌ای معلمان استان را به نمایش گذاشتند.

وی این موفقیت را حاصل پشتکار، خلاقیت و به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس دانست و افزود: جشنواره الگوهای تدریس برتر فرصت مناسبی برای تبادل تجربه‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی، یادگیری و شناسایی معلمان خلاق و اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به فرهنگیان برگزیده، خانواده‌های آنان و جامعه آموزشی استان، اضافه کرد: حمایت از نوآوری‌های آموزشی و تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است.

کد خبر 6698103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها