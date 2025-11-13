به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در آئین تجلیل از خبرنگاران برگزیده جشنواره هگمتانه، ضمن تشریح چالش‌های اقلیمی و ضرورت اجرای الگوی کشت جدید، بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت ارتباط میان مردم و دولت تأکید کرد.

بخش کشاورزی مردمی‌ترین عرصه اقتصاد لرستان است

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی مردمی‌ترین عرصه اقتصاد استان است، گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های این بخش توسط مردم انجام می‌شود؛ کشاورزان، دامداران، زنبورداران و آبزی‌پروری ستون‌های اصلی امنیت غذایی‌اند و ما در کنار آن‌ها هستیم تا آموزش، تسهیلات و زیرساخت لازم برای حفظ آب‌وخاک را فراهم کنیم. اما توسعه تنها زمانی محقق می‌شود که کارها تخصصی شود و میان ما و رسانه‌ها فهم مشترک شکل بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش مهم رسانه در اصلاح مسیر تصمیم‌سازی، افزود: از نقد منصفانه استقبال می‌کنم، زیرا نقد عالمانه موجب اصلاح مسیر است. وقتی زاویه می‌گیریم، این نقد است که ما را به مسیر اصلی بازمی‌گرداند. اما نقد مغرضانه تنها انرژی را هدر می‌دهد؛ در برابر آن باید صبور بود و برای منتقد دعا کرد.

صیادی همچنین بر اهمیت بازتاب اقدامات مثبت همکاران تأکید کرد و گفت: انعکاس درست موفقیت‌ها در رسانه‌ها، دلگرمی و انگیزه را در میان همکاران ما دوچندان می‌کند. همان‌گونه که نقد سازنده اصلاح می‌آورد، بازتاب موفقیت هم موتور محرک پیشرفت است.

اجرای الگوی کشت جدید دیگر انتخاب نیست؛ اجتناب‌ناپذیر است

وی در ادامه با اشاره به برخی مباحث در حوزه آب و کشاورزی، تصریح کرد: من متولی آب نیستم، متولی غذا هستم، اگر کشاورزی بدون مجوز از آب‌های زیرزمینی استفاده کند، دستگاه متولی آب باید ورود کند و با حکم دادستانی اقدام شود. وظیفه من گزارش تخلف است نه پلمب پمپ آب.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: گفت‌وگو میان دستگاه‌ها و رسانه‌ها باید مستمر باشد تا فهم مشترک ایجاد شود. پیشنهاد می‌کنم شورای مشورتی خبرنگاران تخصصی کشاورزی تشکیل شود تا دیدگاه‌های رسانه‌ای پیش از اجرا در طرح‌ها لحاظ شود.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: تغییر اقلیم دیگر هشدار نیست، واقعیت امروز کشاورزی است. هنوز در میانه پاییز بارندگی مؤثری نداشته‌ایم و این یعنی دوران روش‌های سنتی کشت گذشته است. اجرای الگوی کشت جدید دیگر انتخاب نیست؛ اجتناب‌ناپذیر است.

وی پرسش‌های محوری الگوی کشت را چنین برشمرد: چه بکاریم، کجا بکاریم، چه میزان و در چه زمانی؟ پاسخ به این چهار پرسش تنها با وفاق همه‌جانبه از استاندار و فرمانداران تا دهیاران، دادستانی و خود مردم ممکن است. اگر همه استان‌ها هم‌زمان این الگو را اجرا کنند، بازار محصولات کشاورزی متعادل و منابع آبی پایدار خواهد شد.

مهم این است که بهره‌برداری اصولی و بومی باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه از تحول مثبت کشاورزی لرستان یادکرد و گفت: درگذشته ۱۰۰ درصد سیب‌زمینی‌کاران دلفان غیربومی بودند، اما امروز ۹۰ درصد بومی‌اند؛ این یعنی انتقال دانش کشاورزی و رشد مهارت محلی. هیچ قانونی کشاورز را از اجاره زمینش منع نکرده است؛ مهم این است که بهره‌برداری اصولی و بومی باشد.

صیادی با اشاره به محدودیت‌های مالی و اقلیمی تأکید کرد: امروز منابع محدود و شرایط سخت است. میزان تسهیلات بخش کشاورزی به‌مراتب کمتر از نیاز واقعی است، اما ما وظیفه داریم امیدآفرینی کنیم. باهمت مردم، تلاش کشاورزان و حمایت دولت، از این دوران دشوار عبور خواهیم کرد.