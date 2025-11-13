خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات پارلمانی عراق با مشارکت بیش از ۱۲ میلیون نفر از ۲۱.۴ میلیون فرد واجد شرایط برگزار شد؛ افزایشی ۱۲.۵ درصدی نسبت به دوره قبل که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از مشارکت سیاسی است.

پیشتازی ائتلاف بازسازی و توسعه

طبق نتایج منتشرشده، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی در صدر قرار دارد. «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نیز در رتبه دوم و حزب «تقدم» وابسته به محمد الحلبوسی در رتبه سوم قرار گرفتند.

ائتلاف «حکمت ملی» به رهبری سید عمار الحکیم، سازمان بدر متعلق به هادی العامری و جنبش حقوق وابسته به کتائب حزب‌الله نیز در میان جریان‌های شیعی پیروز در انتخابات قرار دارند.

اما کرسی‌های پارلمان چگونه میان جریان‌های پیروز توزیع می‌شود؟

بر اساس آماری که رسانه‌های عراقی منتشر کردند، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی با کسب ۴۵ کرسی، جایگاه نخست را از آن خود کرد. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۰ کرسی، و سپس حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی با ۲۷ کرسی، و جنبش «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی با ۲۶ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین، سازمان «بدر» به رهبری هادی العامری ۱۹ کرسی، و «قوی الدولة» به رهبری سید عمار حکیم ۱۸ کرسی کسب کردند.

در میان احزاب کُرد، حزب دموکرات کردستان با ۲۷ کرسی پیشتاز شد و پس از آن اتحادیه میهنی کردستان با ۱۸ کرسی، حزب «النسل الجدید» با ۳ کرسی، اتحادیه اسلامی کردستان با ۴ کرسی و جماعت اسلامی با یک کرسی قرار گرفتند.

ائتلاف «عزم» به رهبری مثنی السامرائی ۱۶ کرسی، ائتلاف «السیادة» به رهبری خمیس الخنجر ۱۴ کرسی، و سپس «إشراقة کانون» که شامل شخصیت‌های مدنی و مستقل است با ۸ کرسی، ائتلاف «الاساس» با ۷ کرسی، «تصمیم» با ۶ کرسی و «حسم» نیز با ۶ کرسی موفق به کسب آرا مردم شدند. در نهایت، بلوک‌های کوچک‌تر دیگری همچون «الموقف»، «واسط اجمل»، «الجماهیر»، «جبهه ترکمن» و «المشروع العربی» و «التحالف العربی» نیز هر کدام بین دو تا پنج کرسی به دست آوردند.

پنج نامزد انتخابات پارلمانی عراق با بیشترین آرا کدامند؟

ریبوار طه مصطفی / اتحادیه میهنی کردستانی: ۹۶,۰۰۰

محمد شیاع السودانی / بازسازی و توسعه: ۹۲,۴۷۷

محمد الحلبوسی / حزب تقدم: ۷۱,۹۲۲

نوری المالکی / دولت قانون: ۶۸,۷۸۵

جمال احمد سیدو / اتحاد اسلامی کردستانی: ۵۸,۱۹۱

نزدیک شدن به تصویب قانون حشد شعبی با پیروزی جریان‌های مقاومت

رسانه عراقی المعلومه اعلام کرد: پیروزی جریان‌های مقاومت در انتخابات پارلمانی عراق تصویب قانون حشد شعبی را نزدیک‌تر کرد. این قانون با هدف تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی بسیج مردمی عراق در پنجمین پارلمان عراق در حال بررسی بود که با فشارهای آمریکا معلق باقی ماند.

پیشتر «سلام الزبیدی» سخنگوی ائتلاف النصر به تشریح دلایلی پرداخت که مانع تصویب قانون حشد شعبی در پارلمان عراق شده بود.

وی گفت: دولت واشنگتن به صراحت تهدید کرده است در صورت تصویب این قانون، عراق را تحریم خواهد کرد.

الزبیدی افزود: متأسفانه اقتصاد و اموال عراق گروگان آمریکا و بانک فدرال این کشور است و این امر سبب شده تا دولت و پارلمان عراق از تحریم تحریم‌های آمریکایی علیه کشور بترسند.

وی گفت: ایالات متحده آمریکا آشکارا تهدید کرده است در صورتی که پارلمان عراق، قانون حشد شعبی را تصویب کند، عراق را تحریم خواهد کرد.

الزبیدی تاکید کرد: رئیس پارلمان (المشهدانی) در یک گفتگوی تلویزیونی، این تهدید آمریکا را مورد تأیید قرار داد و اعتراف کرد که آمریکا پیام مستقیمی برای معاون اول رئیس پارلمان عراق فرستاده که دربرگیرنده تهدید به اعمال تحریم علیه عراق در صورت تصویب قانون حشد شعبی است.

به اعتقاد تحلیلگران، تصویب قانون حشد شعبی در ششمین پارلمان عراق به‌منزله یک نقطه عطف در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان بسیج مردمی خواهد بود؛ نهادی که طی سال‌های گذشته در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور داشته است.