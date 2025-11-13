صعود کوهنوردان قمی به «بام خراسان»

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمیجانی رئیس هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج استان قم ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در این صعود سراسری که به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم ابر مرد موشکی ایران و مؤسس هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج برگزار شد، ۴۵۰ نفر از کوهنوردان منتخب پایور سپاه از سراسر کشور، قله شیرباد، بلندترین ارتفاع رشته‌کوه بینالود؛ بام خراسان را فتح کردند.



عباس کمیجانی با اشاره به حضور فعال کوهنوردان قمی در این رویداد، تصریح کرد: تیم منتخب استان قم با حضوربرادران محمود ستایش، قربانعلی نجف‌وند، حسن مالمیر، علی تنگستانی و عباس کمیجانی و همچنین خواهران طاهره کلاً و منیره روشن، با موفقیت به قله شیرباد صعود کردند.



وی در تشریح اقدامات فرهنگی و زیست‌محیطی تیم اعزامی از قم، خاطرنشان شد: کوهنوردان منتخب در یک اقدام فرهنگی، نام و نشان شهید رضوی را به همراه پرچم غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران را در جانپناه قله شیرباد نصب کردند. همچنین، به منظور ترویج فرهنگ احترام به طبیعت، تیم استان قم در مسیر برگشت از قله، به صورت خودجوش اقدام به جمع‌آوری زباله‌های رها شده در طبیعت نمودند که این حرکت مورد تحسین کوهنوردان قرار گرفت. رنگ آمیزی و فضاسازی جان‌پناه و راه اندازی سه چشمه سرویس بهداشتی صحرایی از جمله دیگر اقدامات ماندگار صعود کنندگان می‌باشد.



شایان ذکر است؛ قله شیرباد با ارتفاع ۳۳۰۳ متری از سطح دریا، بلندترین قله در رشته‌کوه بینالود است که به دلیل وزش بادهای شدید و تند در طول سال، به «شیرباد» شهرت یافته و به عنوان «بام خراسان» شناخته می‌شود.