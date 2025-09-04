سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چراغهای خودرو بهویژه در ساعات شب و شرایط جوی نامساعد، نقش حیاتی در تأمین ایمنی ترددها دارند. هرگونه نقص یا خرابی چراغها، زمینهساز تصادفات زنجیرهای، برخوردهای شدید و بروز حوادث ناگوار خواهد شد.
وی گفت: چراغهای جلو، امکان دید کافی برای راننده در مسیر تاریک و جادههای بینشهری را فراهم میکنند و چراغهای خطر یا عقب، وسیلهای برای اطلاعرسانی به سایر رانندگان از وضعیت خودرو هستند. متأسفانه برخی رانندگان به دلیل بیتوجهی به مسائل فنی، با چراغهای معیوب در جادهها تردد میکنند که این موضوع تهدیدی جدی برای ایمنی تردد هاست.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: طبق قانون، همه رانندگان موظفاند پیش از حرکت، سالم بودن چراغهای وسیله نقلیه خود را کنترل کنند. مأموران پلیس راه در صورت مشاهده خودروهای فاقد چراغ یا دارای چراغ معیوب، علاوه بر اعمال جریمه نقدی، وسیله نقلیه را متوقف و راننده را ملزم به رفع نقص خواهند کرد.
سرهنگ مولوی افزود: برخی حوادث رانندگی که در ساعات شب در جادهها روی میدهد و منجر به مرگ یا جراحت شدید شدهاند، به دلیل معیوب بودن چراغ عقب یا چراغ خطر در خودروهای باری یا سواری بوده است. رانندگی بدون چراغ، بهخصوص در جادههای روستایی و برونشهری مصداق بارز بیاحتیاطی و بیتوجهی به حقوق دیگران است.
این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: رانندگان باید پیش از آغاز هر سفروضعیت چراغهای جلو، چراغهای عقب، چراغ ترمز و چراغهای راهنما را بررسی کنند. چراغها زبان ارتباطی رانندگان در جادهها هستند؛ نقص در آنها به معنای قطع ارتباط و افزایش احتمال بروز حادثه است.
