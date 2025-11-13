  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

پیام تسلیت رئیس‌کل بانک مرکزی در پی درگذشت ابراهیم رزاقی

پیام تسلیت رئیس‌کل بانک مرکزی در پی درگذشت ابراهیم رزاقی

رئیس‌کل بانک مرکزی در پی درگذشت ابراهیم رزاقی اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس بازنشسته دانشگاه تهران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به شرح ذیل است:

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ناگوار درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس بازنشسته دانشگاه تهران که سالیان طولانی از عمر گرانمایه خود را به تربیت دانشجویان و علاقه‌مندان به علم اقتصاد گذراند موجب تأثر و تألم گردید.

اینجانب از طرف خود و همکاران نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، فقدان این اقتصاددان دلسوز و استاد بزرگ اقتصاد را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، اساتید اقتصاد، همکاران و دانشجویان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان و بستگان ارجمند، صبر و شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم.

محمدرضا فرزین

۲۲ آبان ۱۴۰۴

کد مطلب 6655161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه