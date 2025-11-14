۳۰ هزار بیمار دیابتی در منطقه کاشان شناسایی شدند

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج هشتمین دوره پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: حداقل ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کشورمان مبتلا به دیابت هستند که حدود ۷۵ درصد از آنان از بیماری خود آگاهی دارند.

وی افزود: بر اساس آمار جهانی، بیش از ۵۸۰ میلیون نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در سال ۲۰۲۴ مبتلا به دیابت بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۸۵۲ میلیون نفر فراتر رود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: در سال گذشته از میان ۹۸ هزار نفر دریافت‌کننده خدمات خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی در این دو شهرستان، دو هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو جدید شناسایی شدند و در مجموع تاکنون حدود ۳۰ هزار بیمار دیابتی نوع دو در این حوزه شناسایی و به‌طور منظم تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مراقبت از این بیماران به‌صورت ماهانه توسط مراقبان سلامت و بهورزان و هر سه ماه توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت، به شکل کاملاً رایگان انجام می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نامگذاری ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به‌عنوان روز جهانی دیابت و ۱۷ تا ۲۳ آبان‌ماه به عنوان هفته ملی دیابت گفت: این مناسبت فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره دیابت و تاکید بر اهمیت مراقبت و پیشگیری از آن است.

وی شعار روز جهانی دیابت ۲۰۲۵ با عنوان «دیابت در مراحل مختلف زندگی» (Diabetes Across the Life Stages) را بیانگر نقش تأثیرگذار این بیماری در همه دوره‌های زندگی دانست و خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی و ایجاد تغییرات پایدار در سبک زندگی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل دیابت است.

دلاوری در پایان از همه افراد ۳۰ ساله و بالاتر دعوت کرد تا با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت نزدیک محل سکونت خود از خدمات رایگان غربالگری، تشخیص زودرس و مراقبت دیابت بهره‌مند شوند.