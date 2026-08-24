اسامی اعضای هیئت مؤسس مجمع جهانی قلم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفاتاج، مدیر مسئول مجمع جهانی قلم، طی حکمی سید محمدجواد حسینی را به عنوان اولین معاون هماهنگ کننده(مدیرعامل) و مدیر اجراییِ مدیر مسئول مجمع جهانی قلم منصوب کرد.

انتصاب سید محمدجواد حسینی به سمت اولین معاون هماهنگ کننده(مدیرعامل) و مدیر اجرایی مجمع جهانی قلم،گامی مهم در جهت تقویت ارتباطات این نهاد فرهنگی با نهادها و ارگان های فرهنگی رسانه ای داخلی و بین المللی و بهره مندی از این ظرفیت عظیم موجود در جهت پیشبرد اهداف مجمع جهانی قلم و نیز ارتباط نویسندگان،شعرا و ادیبان کشور در سطح بین الملل بشمار می رود.

سیدمحمدجواد حسینی که اکنون مسئولیت معاون هماهنگ کننده(مدیرعامل) و مدیر اجرایی مجمع جهانی قلم را بر عهده گرفته است، موسس،مدیر مسئول و مدیرعامل موسسه رسانه ای فرهنگی آمریکای لاتین خیام می باشد.از دیگر سوابق برجسته او می توان به ریاست دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین در حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که تجربه گرانبهایی در حوزه ارتباطات و دیپلماسی رسانه ای فرهنگی برای وی به ارمغان آورده است.ایشان که سابقاً بعنوان اولین معاون رسانه انجمن قلم ایران فعالیت داشته اند،هم اکنون معاون رسانه ای مجمع جهانی قلم می باشند.

متن حکم انتصاب:

بسمه تعالی

جناب آقای سید محمد جواد حسینی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ذیقیمت جنابعالی در حوزه‌های مدیریت فرهنگی و رسانه‌ای، بدین وسیله، برای مدت دو سال از تاریخ صدور این حکم، به عنوان معاون هماهنگ کننده مجمع جهانی قلم منصوب می‌شوید.

از آن رو که پس از تاسیس مجمع جهانی قلم، جنابعالی به عنوان اولین معاون هماهنگ کننده(مدیرعامل)مجمع جهانی قلم و مدیر اجرایی مدیر مسئول این مجمع، ایفای نقش خواهید کرد، انتظار می‌رود با مدیریت جهادی و تشکیلاتی، ضمن ارتباط و هماهنگی مستمر با نهادها و ارگان‌های فرهنگی داخلی و بین المللی و بهره‌مندی از این ظرفیت عظیم موجود و نیز اهداف و شرح وظایف (طبق ماده ۵۱) درج شده در اساسنامه مجمع جهانی قلم و مهم‌تر از آن، رهنمودهای قائد شهید امت به نویسندگان، و نیز رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدّظله)، اهداف و برنامه‌های مجمع جهانی قلم را جامه عمل پوشانیده و کارنامه‌ای درخشان از فعالیت‌های این مجمع در داخل و خارج از کشور به جای بگذارید.

مجید صفاتاج، مدیر مسئول مجمع جهانی قلم

وظایف و مسئولیت های معاون هماهنگ کننده(مدیرعامل):

طبق ماده 51 اساسنامه مجمع جهانی قلم، معاون هماهنگ کننده (مدیرعامل)، مسئولیت اجرای برنامه‌ها ، فعالیت ها و مصوبات هیئت مدیره مجمع را بر عهده دارد و زیر نظر مدیرمسئول و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره، وظایف خود را انجام می‌دهد:

۱. حفظ اموال و اسناد مجمع.

۲. مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی مجمع.

۳.. ثبت و نگاهداری حساب‌های مجمع و رسیدگی به آنها.

۴. تهیۀ وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم، برای گردش عادی کار مجمع.

۵. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره.

۶. استخدام کارمندان و متخصصان مورد لزوم مجمع، نظارت بر کار آنها، تشویق و مؤاخذه و در صورت ضرورت، اقدام به قطع همکاری با آنان، طبق مقررات قانونی و مصوبات و سیاست‌های هیئت مدیره مجمع.

۷. نظارت و مراقبت بر حسن اجرای امور و انجام وظایف کارمندان و متخصصان مستخدم مجمع و تشویق و توبیخ ایشان در صورت ضرورت.

8. نظارت در هزینه‌ها، با رعایت صلاح مجمع.

9. انجام امور تجاری و خرید و فروش در حدود موضوع کار مجمع، طبق آئین نامه معاملات مجمع و مصوبات و سیاست‌های هیئت مدیره مجمع.

10. طرح و اقامۀ دعاوی مربوط به‌مجمع در مجامع قضائی، و جوابگویی و دفاع از دعاوی علیه مجمع بالمباشره، یا به وسیلۀ نماینده یا وکیل.

11. نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین مجمع و اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱2. اجرای صحیح مصوبات هیئت مدیره و سیاست‌های ابلاغی هیئت امنا.

۱3. رعایت مفاد اساسنامه، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آئین نامه‌های داخلی مجمع و مصوبات هیئت مدیره و سیاست‌های تعیین شده توسط هیئت امنا و مجامع عمومی.

۱4. فراهم ساختن تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف مدیر مسئول و حسابرس.

۱5. ارائه پیشنهاد در مورد پیش‌بینی بودجۀ سال آتی مالی به کمیته طرح و برنامه و تسلیم پیشنهاد کمیته طرح و برنامه به هیئت مدیره، برای بررسی و تصویب.

۱6. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای فرهنگی و هنری که بتواند منجر به افزایش نقش و تأثیرگذاری مجمع در عرصه‌های فوق‌الذکر، در سطح ملی و بین‌المللی شود.

17. تبلیغ و پیگیری و دریافت تقاضاهای عضویت در مجمع و ارائه به هسته گزینش جهت بررسی و تصمیم گیری.

۱۸. معاون هماهنگ کننده یکی از اعضاء هیئت مدیره است.

در پی تشکیل مجمع جهانی قلم، اسامی اعضای هیئت مؤسس این مجمع اعلام شد. این افراد به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس، مسئولیت شکل‌دهی و پایه‌گذاری ساختار اولیه مجمع را بر عهده خواهند داشت.

اسامی اعضای هیئت مؤسس مجمع جهانی قلم اعلام شد

فهرست اعضای هیئت مؤسسه این مجمع بدین شرح است:

اسامی اعضای هیئت مؤسس مجمع جهانی قلم:

1. سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، مشاور فرهنگی و حقوقی دولت سیزدهم (شهید رئیسی) دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، (رئیس هیئت مؤسس مجمع جهانی قلم).

2. مجتبی رحماندوست، نویسنده و شاعر پیشکسوت، مشاور اسبق رئیس جمهور در امور جانبازان، دبیر کل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین، و نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی.

3. حجت الاسلام میثم امرودی، مؤلف و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، معاون فرهنگی اجتماعی، رئیس سازمان فرهنگی هنری اسبق شهرداری تهران و مشاور و دستیار فرهنگی وزرای امور خارجه (شهید دکتر امیرعبداللهیان و دکتر عراقچی). دبیرکل اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیر دولتی حامی فلسطین.

4. عباس خامه یار، مؤلف، پژوهشگر، رایزن اسبق فرهنگی ایران در کویت و لبنان و معاون اسبق فرهنگی پژوهشیِ بنیاد شهید انقلاب اسلامی،(معاون کشورهای عربی مجمع جهانی قلم).

5. مجید صفاتاج، مؤلف و پژوهشگر، از اعضای پیشکسوت و عضو سابق هیئت مؤسس، هیئت امنا، هیئت مدیره و اولین مدیرعامل انجمن قلم ایران، نویسنده برگزیده برتر 13 دوره کتاب سال پاسداران اهل قلم و درارای رتبه در چندین دوره آن، مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری آفاق روشن بیداری،(مدیر مسئول مجمع جهانی قلم).

6. غلامرضا منتظمی، مترجم و فعال فرهنگی رسانه‌ای و سفیر اسبق ایران در فرانسه و ... (معاون اروپا و آمریکای مجمع جهانی قلم)

7. حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع، مؤلف و فعال فرهنگی و رسانه‌ای و مفسر نهج‌البلاغه، رئیس مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان، جانشین معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان، معاون راهبردی بنیاد فرهنگی خادم الاوصیاء، رئیس مجمع عالی کانون‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، موسس و مدیر نهضت جهانی نهج‌البلاغه خوانی از ۱۳۹۲ تا کنون.

8. علیرضا قزوه، شاعر پیشکسوت و رئیس سابق مرکز موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز پاسداشت زبان فارسی(مسئول کمیته شعر مجمع جهانی قلم)

9. حجت الاسلام حسین انصاری نژاد، شاعر پیشکسوت، دارای گواهینامه درجه ۱هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیئت علمی جشنواره بین المللی شعرفجر، دبیرعلمی کنگره‌های شعردفاع مقدس، شعرپاسدار به مدت ده سال. برگزیده‌ی کتاب سال دفاع مقدس و..، برگزیده جایزه جهانی شعر امام شهید،

10. یعقوب توکلی، استاد دانشگاه و تاریخنگار و ... (مسئول کمیته تاریخ مجمع جهانی قلم)

11. حجت الاسلام مظفر سالاری نویسنده، رمان نویس و پژوهشگر، معاون فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاون پژوهشی حوزه علمیه یزد، مدیر کتابخانه تخصصی ادبیات و هنر دفتر تبلیغات اسلامی، رئیس اداره کتابخانه و موزه وزیری یزد، مدرس داستان نویسی از 1372، عضو هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان در چند دوره، دارای چند کتاب برگزیده سال در کتاب سال جمهوری اسلامی و جشنواره‌های دیگر. (مسئول دفتر مجمع جهانی قلم در استان یزد)

۱2. احمد شاکری نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی، عضو هیئت نظارت بر کتاب بزرگسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو ادوار هیئت مدیره انجمن قلم ایران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، داور و سرداور برخی جشنواره‌های ادبی، عضویت هیئت سردبیری مجله ادبیات داستانی. و ... ، (مسئول کمیته طرح و برنامه مجمع جهانی قلم)

13. ابوالقاسم وردیانی، نویسنده و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، (مسئول کمیته آموزش مجمع جهانی قلم) مدیر انجمن ادبی ارتش، مدیر انجمن ادبی طلوع، مدیر مسئول و موسس انجمن ادبی معیار، سردبیر نشریات ادبی طلوع، جوان و پیام- طراح و برگزار کننده دوره های آموزشی مختلف نقد ادبی، زندگینامه نویسی، روایت نویسی، داستان‌نویسی و شعر- سابقه سالها تدریس زبان و ادبیات فارسی، آموزش داستان نویسی در سطوح مختلف، و...(مسئول کمیته آموزش مجمع جهانی قلم)

۱4. مصطفی محدثی، خراسانی شاعر پیشکسوت...

۱5. رحیم مخدومی، نویسنده و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، رئیس هیئت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس، مدیر مسؤول مؤسسه فرهنگی هنری رسول آفتاب، رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران،(مسئول کمیته مقاومت و دفاع مقدس مجمع جهانی قلم)

16. غلامرضا کافی، شاعر پیشکسوت و نویسنده و استاد دانشگاه شیراز، استاد دانشگاه دولتی لبنان، رئیس حوزه هنری استان فارس، رئیس بسیج هنرمندان استان فارس، دبیر محافل ادبی کتابخانه ی عمومی فارس، معاون فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، عضو شورای شعر صدا و سیمای فارس از 1381 تا کنون.

۱7. مریم عرفانیان، نویسنده و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، بانوی تاثیر گذار خراسان رضوی در فرهنگ و ادب، مدیر مسئول انجمن ادبی نورا در مشهد مقدس، (مسئول دفتر مجمع جهانی قلم در استان خراسان رضوی)

۱8. مریم مقانی، نویسنده و برنده جایزه بزرگ ادبی فلسطین در بغداد و ...

19. نجمه جوادی، نویسنده، پژوهشگر، مدرس داستان نویسی و فعال فرهنگی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری افق بصیر و انتشارات بصیرا، داری رتبه در جشنواره‌های متعدد. (مسئول دفتر مجمع جهانی قلم در استان قم)...

20. ناهید حبیبی، مؤلف و نویسنده و کارشناس فرهنگی و فعال رسانه‌ای. کارشناس مجری برنامه‌های خانواده و مذهبی،(معاون فرهنگی اجتماعی مجمع جهانی قلم)

21. هاجر صفائیه، نویسنده، ویراستار و مدرس دوره‌های نویسندگی خلاق برای نوجوانان و راهبر و مشاور و ارزیاب پروژه‌های تحقیق و تدوین تاریخ شفاهی، مسئول موسسه تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اصفهان و دفتر پایداری حوزه هنری در شهرهای مختلف، (مسئول دفتر مجمع جهانی قلم در استان اصفهان)...