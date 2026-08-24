بیگ زاده: اطلاع‌ رسانی دقیق خدمات دولت، حق مردم و وظیفه مسئولان است 

به گزارش خبرنگار مهر، روح بخش بیگزاده، صبح دوشنبه در آیین معنوی، غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و تبریک فرارسیدن هفته دولت، مسیر شهدا را صراط مستقیم حق و حقیقت دانست و اظهارداشت: شهیدان با نثار خون پاک خویش، چراغ راه سعادت و استقلال کشور را روشن نگه داشتند و امروز وظیفه ماست که با تداوم این راه مقدس، در مسیر خدمت به آرمان‌های بلند آنان گام برداریم.

وی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و روایت صادقانه خدمات نظام جمهوری اسلامی، افزود: هفته دولت فرصتی مغتنم برای بازخوانی اندیشه‌های شهیدان رجایی و باهنر در عرصه خدمتگزاری بی ‌منت است و در شرایط کنونی اطلاع‌رسانی شفاف و هوشمندانه از عملکرد و خدمات دولت به عموم مردم، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: مردم ولی‌ نعمتان این انقلاب هستند و حق دارند از اقدامات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای دستگاه‌های دولتی در راستای آبادانی و توسعه منطقه مطلع باشند.

فرماندار جیرفت گفت:مسئولان باید با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی، عملکرد خود را به گونه‌ای تبیین کنند که امید و نشاط در جامعه جاری شود و مردم شریف از روند پیشبرد امور و رفع مشکلات در جریان جزئیات قرار گیرند.

بیگ زاده، خاطرنشان کرد: فرهنگ خدمت صادقانه باید به عنوان اصلی‌ترین شاخصه در بدنه اجرایی شهرستان نهادینه شود تا به پشتوانه اعتماد عمومی و با الهام از آموزه‌های شهدا، مسیر رشد و بالندگی دیار کریمان، به‌ ویژه جنوب استان کرمان، هموارتر از پیش شود.