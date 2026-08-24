نوری: پیروزی نهایی در گرو حرکت در مسیر رهبری و حفظ وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح دوشنبه در جلسه دیدار استاندار و مدیران اجرایی خراسان شمالی با نماینده ولی‌فقیه خراسان شمالی با اشاره به آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: امیدواریم مسئولان ادامه‌دهندگان خوبی برای الگوهای دولت و مسیر خدمت به مردم باشند و خداوند انگیزه بیشتر و اراده قوی‌تر برای پیگیری امور و عبور از مشکلات به همه مسئولان عنایت کند.

وی افزود: امروز در سه جبهه نظامی، اقتصادی و فرهنگی با دشمن مواجه هستیم. اگرچه در ظاهر هر یک از این عرصه‌ها متولیان خاص خود را دارد، اما در واقع همه مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای مقابله با دشمن و حل مشکلات کشور تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه پشتیبانی مردم از نیروهای نظامی و همراهی آنان با دولت در عرصه اقتصادی ضروری است، تصریح کرد: در حوزه فرهنگی نیز همه مجموعه‌ها باید دست به دست هم دهند تا دشمن نتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

حجت‌الاسلام نوری، «وحدت» را یکی از کلیدواژه‌های مهم برای عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: امروز وحدت و همدلی خوبی میان سران قوا و مسئولان نظامی وجود دارد، اما دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف میان گروه‌ها، افراد، مردم و مسئولان، این انسجام را خدشه‌دار کند.

وی ادامه داد: اگر اختلافی هم وجود دارد، در زمان جنگ نباید آن را به میدان جامعه کشاند؛ زیرا همه ما در یک کشتی قرار داریم و شکست هر بخش، به همه کشور آسیب می‌زند. اگر نیروهای نظامی در میدان با مشکل مواجه شوند، همه آسیب می‌بینیم و اگر دولت در عرصه اقتصادی موفق نشود یا مبارزه با فساد و رانت به نتیجه نرسد، شکست آن متعلق به همه کشور خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر مدیران بر عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: کارمندان باید در مواجهه با مردم نهایت توان خود را برای حل مشکلات به کار بگیرند و از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.

وی افزود: گاهی ممکن است یک کارمند در صف پاسخگویی به مردم، پاسخ درست و مناسبی ارائه نکند و همین مسئله موجب نارضایتی شود؛ بنابراین مدیران باید نظارت جدی بر نحوه پاسخگویی کارکنان داشته باشند تا مردم با ناراحتی از مجموعه‌های دولتی خارج نشوند.

حجت‌الاسلام نوری، هماهنگی تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مسئولان با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از دیگر الزامات موفقیت کشور دانست و اظهار کرد: باید تلاش کنیم تحلیل‌ها، افکار و اندیشه‌های خود را با رهبری هماهنگ کنیم؛ چراکه حرکت در مسیر تعیین‌شده از سوی ولایت، زمینه‌ساز دستیابی به پیروزی نهایی خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اتکا به خداوند در کنار تدبیر و مدیریت افزود: در کنار ایمان و توکل، باید تدبیر، فعالیت، مدیریت دقیق و شجاعت در میدان عمل وجود داشته باشد. اگر مؤمنان در میدان مقاومت و مبارزه ایستادگی کنند، وعده یاری الهی محقق خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه این موضوع در عرصه اقتصادی نیز صدق می‌کند، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشار و محاصره اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کند، اما اگر مسئولان با جدیت و تلاش وارد میدان شوند و در کنار فعالیت‌های مدیریتی، از خداوند نیز یاری بخواهند، راه‌های جدیدی برای حل مشکلات گشوده خواهد شد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین بر ضرورت همدلی میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت مردم تأکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل را حل کند و لازم است مردم نیز در کنار مسئولان برای عبور از مشکلات همکاری و همراهی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: ۳۲ دستگاه در این حوزه دارای تکلیف هستند و همه دستگاه‌ها باید در مجموعه خود به وظایف قانونی‌شان عمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان بر اهمیت توجه به حوزه آموزش و مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: ایمان و تربیت دینی زیربنای بسیاری از مسائل جامعه است و باید برای تقویت آن، به‌ویژه در مجموعه‌هایی که با جمعیت گسترده‌ای از مردم و جوانان در ارتباط هستند، برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت گیرد.