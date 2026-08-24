به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران هفته گذشته راهی روسیه شد تا در تورنمنت چهارجانبه اوفا شرکت کند. ملیپوشان والیبال ایران تاکنون مقابل تیمهای روسیه، کوبا و بلاروس به میدان رفتهاند که حاصل آن دو شکست مقابل روسیه و بلاروس شده و یک پیروزی برابر کوبا به دست آوردند.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه ۴۰۵ به میزبانی ژاپن برگزار میشود. ملیپوشان والیبال پس از عملکرد ضعیفی که در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ داشتند حالا قرار است در این تورنمنت که اهمیت زیادی هم دارد به میدان بروند. در این مسابقات سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس توزیع میشود و جدیترین رقیب ایران هم تیم ملی ژاپن است. تیم ژاپن در لیگ ملتهای والیبال امسال عملکرد فوقالعادهای داشت، ساموراییها تا پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتها صدرنشین بودند و هیچ شکستی در کارنامه خود نداشتند. بنابراین مسابقات قهرمانی آسیا برای آنها اهمیت زیادی دارد تا در کشور خود بتواند به سهمیه المپیک برسند.
در حال حاضر تیم ملی والیبال ایران در حال برگزاری مسابقات تدارکاتی در روسیه است. روز گذشته پس از باخت ایران مقابل بلاروس، محمدرضا حضرت پور لیبروی با تجربه تیم ملی از ناحیه مچ پا آسیب دیدگی شد. هنوز از جزییات مصدومیت او خبری منتشر نشده است.
حضرتپور پس از پایان لیگ ملتهای ۲۰۲۶ در جمع برترینها قرار داشت و با ۶۷ دریافت موفق در جایگاه چهارم ایستاد. بدون شک این مصدومیت نگرانی زیادی برای تیم ملی ایجاد کرده است.
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