نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت جوی خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر استقرار جو پایدار در استان طی امروز است و بر این اساس، وزش باد و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه جمعه آسمان در اکثر ساعات قسمتی ابری خواهد بود، افزود: از روز شنبه تا صبح یکشنبه شرایط ناپایدار بر استان حاکم می‌شود و وزش باد و افزایش ابر مهم‌ترین پدیده‌های جوی در این بازه زمانی خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از یکشنبه قبل از ظهر به‌تدریج از میزان ابرناکی کاسته می‌شود و آسمان روز دوشنبه صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: از اواخر وقت دوشنبه با عبور امواج ناپایدار، افزایش ابر رخ می‌دهد و برای صبح سه‌شنبه در شمال غرب استان احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

وی افزود: از نظر دمایی طی این مدت تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.