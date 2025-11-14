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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

نمایش نامزدهای بهترین فیلم‌ جوایز ایسفا در خانه سینما

نمایش نامزدهای بهترین فیلم‌ جوایز ایسفا در خانه سینما

نامزدهای بهترین فیلم‌ پانزدهمین دوره جوایز ایسفا شنبه بیست و چهارم آبان در خانه سینما به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نخستین جلسه از هفتمین فصل از نمایش‌های سینماتک ایسفا به نمایش نامزدهای بخش بهترین فیلم پانزدهمین دوره جوایز ایسفا اختصاص پیدا کرده است.

شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۶ فیلم‌های «رد دانه‌های معلق» ساخته ساسان خوش‌نیت، «دریا می‌آرامد» ساخته مریم بختیاری، «متهم اظهار پشیمانی نکرد» ساخته رامین سلطانی و «عنوان مجموعه: لاکپشت» ساخته احساس معجونی در سالن سیف‌الله داد خانه سینما نمایش داده می‌شود.

سلسله نمایش‌های سینماتک ایسفا تا آخر اسفند روزهای شنبه هر هفته در خانه سینما برگزار می‌شود.

کد مطلب 6655330
علیرضا سعیدی

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