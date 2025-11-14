  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

شرط معافیت شهرک‌های صنعتی از قطعی برق

شرط معافیت شهرک‌های صنعتی از قطعی برق

مدیرعامل توانیر گفت: صنایع شهرک‌های صنعتی در صورت احداث نیروگاه خورشیدی یا اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و خرید برق از بازار آزاد، می‌توانند از محدودیت بار معاف شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: پیشنهاد شده اگر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی سراغ احداث نیروگاه خورشیدی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف یا خرید برق مورد نیاز خود از تابلوی برق آزاد بروند، از برنامه‌های محدودیت بار معاف شوند.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: اگرچه همه شهرک‌های صنعتی هوشمند و رفتار مصرفی آن‌ها رؤیت پذیر شده اما هنوز کنترل‌پذیر نیستند و برای مدیریت از راه دور نیاز به زیرساخت‌های جدید داریم که در طرح پیشنهادی توانیر با مشارکت صنایع هزینه‌های لازم برای کنترل‌پذیری را تأمین می‌کند.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد که اجرای این برنامه علاوه بر افزایش تولید صنایع، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تک‌مشترک و رونق طرح‌های بهینه‌سازی مصرف را به‌دنبال دارد.

کد مطلب 6655355
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها