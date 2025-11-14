به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم صبح جمعه در این نشست که با حضور نمایندگان و مسئولان این اداره، شورای هیئات مذهبی خواهران، کانون مداحان، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه ایمانی مشعر و هیئت رزمندگان اسلام برگزار شد، گفت: شورای شبکههای هیأت و تشکلهای دینی، شورایی است ملی که بهجهت تصمیمگیری مشترک و سیاستگذاریهای کلان، هماهنگی بین شبکههای هیأت و طراحی و انتخاب راهبرد برای هیئات و شبکههای مربوط به هیأتهای مذهبی ایجاد شده است و این شورا در سطوح مختلف استانی و شهرستانی نیز برگزار میشود.
حجتالاسلام محمد کنار کوه افزود: انتظار میرود تا با هم افزایی ایجاد شده شاهد اتفاقات خوب و مؤثری در حوزه دین و فرهنگ باشیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم تصریح کرد: مسئله یابی، بکارگیری ظرفیتهای بالفعل و بالقوه، تقویت روحیه جمعی و کار تیمی، متناسب سازی و طراحی برنامهها متناسب با زیست بوم شهرستان، بهره گیری از افکار و آرا فعالان فرهنگی و دینی از اموری هست که باید سرلوحه کار این شورا قرار گیرد.
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