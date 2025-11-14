آیت الله صفری: توبه و ندامت راه رسیدن به رحمت خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله یدالله صفری در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان گرمی ضمن دعوت مردم به تقوای الهی اظهار کرد: گذر عمر ما هم دنیای ما را میسازد و هم آخرت ما را و تصمیمات، حرکات و سکنات ما، هر فعل و ترک فعلی، هم در زندگی دنیوی و هم در سرنوشت اخروی ما اثرگذار است.
وی گفت: دین مقدس اسلام به ما دستور داده است هم برای دنیا کار کنیم و هم برای آخرت. کسی که برای دنیا و در مسیر خدا تلاش کند، مانند مجاهد فی سبیلالله است و کسی که برای آخرت خود تلاش کند، در عبادت خداست.
آیتالله صفری با تاکید بر ضرورت مسئولیتپذیری در امور دنیوی و اخروی افزود: برخی افراد ساختن دنیای خود را بر عهده گرفتهاند که این قابل تقدیر است، اما نکته قابل توجه آن است که همین افراد یا ساختن آخرت خود را به خدا میسپارند و به بهانه اینکه او ارحم الراحمین است، از انجام تکالیف خود شانه خالی میکنند و یا آخرت خود را به وراث میسپارند تا پس از مرگ برای آنها خیرات انجام دهند. این روش هر دو مورد، نوعی فریب خود است و اگر این غفلت تا زمان دفن ما ادامه یابد، دچار خسران جبرانناپذیر خواهیم شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه دوم با اشاره به مسئله کمآبی، چهار عامل خشکسالی را بیان و تأکید کرد: از منظر اسلامی، یکی از مهمترین عوامل خشکسالی، گسترش گناه و معصیت در جامعه است که آیات متعدد قرآن کریم به آن اشاره دارد.
آیتالله صفری افزود: نماز باران ارزشمند است و نباید از رحمت خدا مأیوس شد، اما باید دید آیا با اصرار بر گناه به درگاه خدا میرویم و هم گناه میکنیم و هم از خدا طلبکاریم، یا با اظهار ندامت و توبه به درگاهش بازمیگردیم. اولی نشانه جهالت و دومی نشانه رحمت خداست که در صورت توبه، هیچ بندهای را مأیوس نمیکند.
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