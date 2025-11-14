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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

حسینی: بی‌عدالتی دلالان مردم را خسته کرده است

حسینی: بی‌عدالتی دلالان مردم را خسته کرده است

تاکستان – امام‌جمعه اسفرورین از افزایش فشار اقتصادی ناشی از عملکرد سودجویان انتقاد کرد و گفت: بی‌عدالتی دلالان مردم را خسته کرده است و مسئولان باید صادقانه با مردم سخن بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله موسوی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اسفرورین با تأکید بر ضرورت پایبندی همگان به تقوای الهی گفت: در عصری که جنگ‌های نرم جایگزین نبردهای میدانی شده، مهم‌ترین سلاح دشمن ایجاد یأس، ناامیدی و ترس در جامعه است.

وی با اشاره به شکست‌پذیر نبودن اراده ملت ایران افزود: مردم ایران با اقتدا به اباعبدالله‌الحسین (ع) در برابر یزیدهای زمان همچون آمریکا، اسرائیل و انگلیس ایستاده‌اند و هرگز با آن‌ها بیعت نخواهند کرد.

امام‌جمعه اسفرورین سخنان رهبر انقلاب درباره امیدآفرینی را نقطه اتکای پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: ایران امروز به‌واسطه اراده جوانان، رشد علمی، پیشرفت‌های نظامی، فناوری هسته‌ای و حضور قهرمانان ورزشی، مظهر امید است؛ اگر این دستاوردها نبود، دشمن این‌چنین بر ناامیدسازی مردم اصرار نمی‌کرد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی کشور گفت: ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی و صنعت است و باید با روش‌های نوین مدیریت شود و تنها ۱۰ درصد مصرف خانگی است اما همان مقدار هم میراث آیندگان است و باید در آن صرفه‌جویی شود.

او با انتقاد از برخی بی‌توجهی‌ها افزود: امروز بسیاری از نقاط کشور با قطعی آب مواجه‌اند و مقابله با این بحران جز با همکاری مردم و برنامه‌ریزی مسئولان ممکن نیست.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به آثار بی‌توجهی به احکام مالی و اجتماعی گفت: گناه و اسراف، نعمت را از جامعه می‌برد و از سوی دیگر پرداخت خمس و زکات، توجه به محرومان، صداقت در معاملات و عدالت در مدیریت از وظایف همه ما است.

وی همچنین از افزایش فشار اقتصادی ناشی از عملکرد سودجویان انتقاد کرد و گفت: بی‌عدالتی دلالان مردم را خسته کرده است و مسئولان قضایی و مدیران اجرایی باید صادقانه با مردم سخن بگویند و وعده‌ها را عملی کنند.

انتخابات عراق و شکست نقشه دشمن

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به مشارکت بالای مردم عراق در انتخابات اخیر اظهار داشت: با وجود فراخوان‌ها برای تحریم انتخابات، مشارکت ۵۶ درصدی مردم عراق نشان داد که آنان به دنبال حاکمیت مستقل و دوری از نفوذ غرب و برخی کشورهای منطقه هستند. این یک پیروزی برای جبهه مقاومت است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب گفت: سرانه مطالعه در کشور پایین است و باید این موضوع جدی گرفته شود تا آگاهی عمومی افزایش یابد و دشمن نتواند بر افکار جامعه مسلط شود.

دعوت مردم اسفرورین به استقبال از ۸ شهید گمنام

حجت‌الاسلام موسوی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، از تشییع پیکر ۸ شهید گمنام در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: مردم اسفرورین همواره در مهمان‌نوازی و تکریم شهدا پیشگام بوده‌اند و انتظار می‌رود در این مراسم نیز همچون گذشته حماسه‌ای ماندگار رقم بزنند.

او افزود: شهدای گمنام فرزندان معنوی حضرت زهرا (س) هستند؛ همان‌ها که جان دادند تا امروز ملت ایران در امنیت و اقتدار زندگی کند. حضور مردم قطعاً موجب برکت شهر خواهد شد.

کد مطلب 6655504

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