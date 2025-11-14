به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله موسوی در خطبههای نمازجمعه این هفته اسفرورین با تأکید بر ضرورت پایبندی همگان به تقوای الهی گفت: در عصری که جنگهای نرم جایگزین نبردهای میدانی شده، مهمترین سلاح دشمن ایجاد یأس، ناامیدی و ترس در جامعه است.
وی با اشاره به شکستپذیر نبودن اراده ملت ایران افزود: مردم ایران با اقتدا به اباعبداللهالحسین (ع) در برابر یزیدهای زمان همچون آمریکا، اسرائیل و انگلیس ایستادهاند و هرگز با آنها بیعت نخواهند کرد.
امامجمعه اسفرورین سخنان رهبر انقلاب درباره امیدآفرینی را نقطه اتکای پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: ایران امروز بهواسطه اراده جوانان، رشد علمی، پیشرفتهای نظامی، فناوری هستهای و حضور قهرمانان ورزشی، مظهر امید است؛ اگر این دستاوردها نبود، دشمن اینچنین بر ناامیدسازی مردم اصرار نمیکرد.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده منابع آبی کشور گفت: ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی و صنعت است و باید با روشهای نوین مدیریت شود و تنها ۱۰ درصد مصرف خانگی است اما همان مقدار هم میراث آیندگان است و باید در آن صرفهجویی شود.
او با انتقاد از برخی بیتوجهیها افزود: امروز بسیاری از نقاط کشور با قطعی آب مواجهاند و مقابله با این بحران جز با همکاری مردم و برنامهریزی مسئولان ممکن نیست.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به آثار بیتوجهی به احکام مالی و اجتماعی گفت: گناه و اسراف، نعمت را از جامعه میبرد و از سوی دیگر پرداخت خمس و زکات، توجه به محرومان، صداقت در معاملات و عدالت در مدیریت از وظایف همه ما است.
وی همچنین از افزایش فشار اقتصادی ناشی از عملکرد سودجویان انتقاد کرد و گفت: بیعدالتی دلالان مردم را خسته کرده است و مسئولان قضایی و مدیران اجرایی باید صادقانه با مردم سخن بگویند و وعدهها را عملی کنند.
انتخابات عراق و شکست نقشه دشمن
امامجمعه اسفرورین با اشاره به مشارکت بالای مردم عراق در انتخابات اخیر اظهار داشت: با وجود فراخوانها برای تحریم انتخابات، مشارکت ۵۶ درصدی مردم عراق نشان داد که آنان به دنبال حاکمیت مستقل و دوری از نفوذ غرب و برخی کشورهای منطقه هستند. این یک پیروزی برای جبهه مقاومت است.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب گفت: سرانه مطالعه در کشور پایین است و باید این موضوع جدی گرفته شود تا آگاهی عمومی افزایش یابد و دشمن نتواند بر افکار جامعه مسلط شود.
دعوت مردم اسفرورین به استقبال از ۸ شهید گمنام
حجتالاسلام موسوی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، از تشییع پیکر ۸ شهید گمنام در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: مردم اسفرورین همواره در مهماننوازی و تکریم شهدا پیشگام بودهاند و انتظار میرود در این مراسم نیز همچون گذشته حماسهای ماندگار رقم بزنند.
او افزود: شهدای گمنام فرزندان معنوی حضرت زهرا (س) هستند؛ همانها که جان دادند تا امروز ملت ایران در امنیت و اقتدار زندگی کند. حضور مردم قطعاً موجب برکت شهر خواهد شد.
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