مالزی حریف اول تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از روز یکشنبه (۲۵ آبان) با حضور ۷ تیم در سوراکارتا اندونزی آغاز می شود.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در کنار ژاپن، استرالیا، اندونزی، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی از تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات هستند. هند هم از تیم های شرکت کننده بود که پیش از آغاز مسابقات انصراف خود را اعلام کرد.

۷ تیم حاضر در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا، در قالب ۲ گروه دیدارهای مقدماتی خود را آغاز می کنند. گروه بندی این مسابقات به این شرح است:

گروه A: ژاپن، استرالیا و اندونزی

گروه B: ایران، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی

بر اساس برنامه ارائه شده از سوی برگزارکننده رقابت های فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران روز یکشنبه و در اولین روز این رقابت ها با مالزی دیدار خواهد داشت.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

یکشنبه ۲۵ آبان

* ایران - مالزی

دوشنبه ۲۶ آبان

* ایران - کره جنوبی

سه شنبه ۲۷ آبان

* ایران - تایلند

تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه پس از اتمام دیدارهای مقدماتی، روز چهارشنبه استراحت خواهند داشت و از روز پنجشنبه (۲۹ آبان) با دیدارهای نیمه نهایی، رقابت های خود را دنبال می کنند. شنبه آینده (اول آذر) هم دیدار نهایی این رقابت ها برگزار می شود.