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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

مالزی حریف اول تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا

مالزی حریف اول تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا

تیم ملی فوتبال هفت نفره نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را روز یکشنبه برابر مالزی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از روز یکشنبه (۲۵ آبان) با حضور ۷ تیم در سوراکارتا اندونزی آغاز می شود.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در کنار ژاپن، استرالیا، اندونزی، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی از تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات هستند. هند هم از تیم های شرکت کننده بود که پیش از آغاز مسابقات انصراف خود را اعلام کرد.

۷ تیم حاضر در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا، در قالب ۲ گروه دیدارهای مقدماتی خود را آغاز می کنند. گروه بندی این مسابقات به این شرح است:

گروه A: ژاپن، استرالیا و اندونزی
گروه B: ایران، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی

بر اساس برنامه ارائه شده از سوی برگزارکننده رقابت های فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران روز یکشنبه و در اولین روز این رقابت ها با مالزی دیدار خواهد داشت.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

یکشنبه ۲۵ آبان
* ایران - مالزی

دوشنبه ۲۶ آبان
* ایران - کره جنوبی

سه شنبه ۲۷ آبان
* ایران - تایلند

تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه پس از اتمام دیدارهای مقدماتی، روز چهارشنبه استراحت خواهند داشت و از روز پنجشنبه (۲۹ آبان) با دیدارهای نیمه نهایی، رقابت های خود را دنبال می کنند. شنبه آینده (اول آذر) هم دیدار نهایی این رقابت ها برگزار می شود.

کد مطلب 6655482

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