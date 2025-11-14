به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه خشمِ رها شده سرچشمه بسیاری از اختلاف‌ها، نزاع‌ها و حتی قتل‌ها است، گفت: وقتی هیجانات نفسانی جای عقل و دین را می‌گیرد، انسان به رفتارهایی دست می‌زند که ایمان و زندگی‌اش را تباه می‌کند؛ چنانکه در روایت آمده غضب ایمان را همچون سرکه که عسل را از بین می‌برد، نابود می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد دچار «تفریط» در خشم می‌شوند، افزود: بی‌غیرتی و بی‌تفاوتی در برابر توهین به نوامیس، پایمال شدن حق، تعرض به دین یا خاک کشور با غیرت دینی سازگار نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: نوع سوم غضب، خشم مقدس است؛ گاهی لازم است انسان خشم خود را در اختیار عقل و دین قرار دهد و در برابر تضییع حق، فساد، هتک حرمت و بی‌عدالتی واکنش قاطع نشان دهد؛ همان غضبی که ابوذر به‌خاطر آن تبعید شد.

وی افزود: مدیریت خشم مقدس از مسیر عقلانیت خارج نمی‌شود و برای دفاع از حق مردم، بیت‌المال و اجرای عدالت به کار گرفته می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به رفتار پیامبر (ص) در اوج غضب گفت: رسول خدا حتی هنگام خشم نیز جز حق بر زبان جاری نمی‌کردند و این نتیجه تربیت دینی و کنترل نفس است.

وی تأکید کرد: بخشش خطاهای غیرعمد از اخلاق اسلامی است و در اختلافات خانوادگی و مسائل اجتماعی می‌تواند گره‌گشا باشد.