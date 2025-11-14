ابراهیمی: حفظ سنگرهای مقاومت، یک باور و ضرورت عقلانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بهاباد، به مسئله مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که چهره نمادین استکبار را -به ویژه برای ملت ما - آشکار کرده، مذاکره با آمریکا و تلاش‌های آنان است.

وی با بیان اینکه در گذشته، به تعبیر مقام معظم رهبری، دشمن دارای دشمنی دیرینه و ذاتی بوده و اقدامات امروز آن در راستای ایجاد انزوای جمهوری اسلامی ایران است، افزود: اگر در موضوع هسته‌ای، بحثی مطرح است، در بعد امنیتی است؛ چرا که استفاده ما صلح‌آمیز است، اما غرب با ادعای نگرانی از کاربرد نظامی، می‌گوید قصد دارد مانع دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی ادامه داد: حمایت از نظام اسلامی و نگاه مقاومت، یک باور است و نگاه عقلانی به موضوع ایجاب می‌کند که سنگرهای خود را حفظ کنیم. اگر این سنگرها را از دست بدهیم، اتفاقی مشابه سوریه رخ خواهد داد و سنگر بعدی، درون مرزهای خودمان خواهد بود.

امام جمعه بهاباد با تأکید بر اینکه فشارهای دشمن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: نگاه توحیدی در حوزه مدیریت کشور، برای موفقیت آینده ضروری است و مسئولان با این نگاه می‌توانند حداکثر بهره را از حداقل امکانات ببرند.

وی افزود: با الهام از نگاه توحیدی پیامبر مکرم اسلام (ص) نیز می‌توان به این درک رسید که مقدمات پیروزی، در گرو همین نگرش توحیدی است.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: آینده اسرائیل از زبان مقامات خودشان چیزی جز نابودی نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری: اسرائیل از صحنه محو خواهد شد.