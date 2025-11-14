ریکاوری و گفتگوی تلویزیونی در برنامه جمعه تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران یک روز پس از پیروزی شب گذشته، تمرینات خود را با برنامهای منسجم و دو بخشی دنبال کرد.
در گروه اول، بازیکنانی که در ترکیب اصلی حضور داشتند، زیر نظر امیر قلعهنویی و دیگر اعضای کادر فنی، ریکاوری تخصصی انجام دادند تا با حفظ شادابی، برای ادامه اردو در شرایط ایدهآل بمانند.
گروه دوم نیز در زمین تمرین باشگاه العین یک جلسه تمرین تاکتیکی پرفشار برگزار کرد؛ تمرینی که تمرکز آن بر اجرای الگوهای هجومی و هماهنگیهای خط به خط بود.
در ادامه برنامههای روز، گروه رسانهای FIFA TV با حضور در هتل محل اقامت ملیپوشان، گفتوگوهای اختصاصی با مهدی طارمی و سعید عزتاللهی انجام داد. این مصاحبهها بخشی از پروژه مستند رسمی جام جهانی است که پشتصحنه و داستان تیمها را روایت میکند.
از سوی دیگر، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی به همراه اعضای کادر فنی از جمله آنتونیو مانیکونه، آنتونیو گالیاردی و سعید الهویی با حضور در ورزشگاه هزاء بن زائد، دیدار تیمهای مصر و ازبکستان را از نزدیک تماشا کردند. هدف از این حضور میدانی، بررسی شرایط فنی حریف ایران در فینال روز سهشنبه، ارزیابی ساختار تاکتیکی حریف و بهروز نگهداشتن بانک اطلاعاتی کادر فنی برای برنامهریزی دقیقتر جهت دیدار پیشرو عنوان شده است.
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