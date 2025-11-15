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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

توزیع غذای نذری میان عزاداران فاطمی در خانه تاریخی مقدس زاده ساوه

توزیع غذای نذری میان عزاداران فاطمی در خانه تاریخی مقدس زاده ساوه

ساوه- در این فیلم، توزیع غذای نذری میان عزاداران فاطمی در خانه تاریخی مقدس زاده ساوه را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6655901

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