https://mehrnews.com/x39B8K ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد مطلب 6655901 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ توزیع غذای نذری میان عزاداران فاطمی در خانه تاریخی مقدس زاده ساوه ساوه- در این فیلم، توزیع غذای نذری میان عزاداران فاطمی در خانه تاریخی مقدس زاده ساوه را ملاحظه میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6655901 کپی شد مطالب مرتبط شب وداع عاشقان حضرت فاطمه زهرا(س) در عطر سمنوی فاطمی ساوه حجتالاسلام پورذهبی: اخلاق، توکل و مراقبت معنوی نیاز امروز جامعه است خانه تاریخی ساوه؛ عطر سمنو و زمزمههای عاشقانه در آخرین شب آیین فاطمی آیین عزاداری سنتی و مذهبی سمنوپزان خیمه مادری در ساوه اجتماع بزرگ بانوان فاطمی(مهر مادر) در اراک برچسبها ساوه نذری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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