مهری که در میانه راه ماند/ تالار مرکزی اراک هفت سال در انتظار بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چندین سال از کلنگ زنی مجتمع هنری در اراک و رکود در ساخت این مجتمع بزرگ این امیدها به یاس تبدیل شد. در اواخر دولت دهم بود که این پروژه به صفِ طویل پروژه های مهر ماندگار پیوست ولی گویا مهری شدن پروژه هم کمکی به اتمام آن نکرد و هم اکنون پس از هفت سال از زمین خوردن کلنگ این پروژه، تالار با نزدیک به 80 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان نیمه تمام است و هم اکنون پیمانکار کار را تا تامین دوباره اعتبار رها و به سراغ پروژه دیگری رفته است.

استان مرکزی به استان فرهنگ و هنر معروف است

استان مرکزی به استان فرهنگ و هنر معروف است، مردان و عالمان بزرگان این خطه همیشه زبانزد بوده اند اما اراک به عنوان مرکز این استان هم اکنون از نبود امکانات فرهنگی رنج می برد و وجود تنها یک فرهنگسرای فعال در این شهر، با خیل زیاد علاقمندان به فرهنگ و هنر، در بخش های مختلف جوابگوی نیازمندی های این استان نیست.

یادگاری های "مهرِ ماندگار" دولت قبل برای دولت فعلی، هفت تالار مرکزی دیگر نیز هست، علاوه بر تالار مرکزی اراک، هفت تالار مرکزی دیگر در شهرهای قم، رشت، یاسوج، ارومیه، ساری، یزد و کرمان در وضعیت مشابه باقی مانده اند، مجموعه های کامل فرهنگی هنری که می خواستند با مجهزترین سالن های آمفی تئاتر، کنفرانس و موسیقی شان پناهگاه امنی برای اهالی فرهنگ و هنر باشند.

هم اکنون عملیات ساخت تالار راکد است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اتمام پروژه تالار مرکزی در گرو تامین بودجه است، گفت: برای اتمام این طرح نیازمند 60 میلیارد ریال اعتبار هستیم که هم اکنون تلاش ها برای تامین آن آغاز شده است.

مصطفی مشایخی با بیان اینکه هم اکنون عملیات ساخت تالار راکد است، افزود: به دلیل تامین نشدن باقی اعتبار، پیمانکار کار را در این مقطع متوقف کرده است و پروژه دیگری را در دست گرفته است ولی به محض تامین اعتبار دوباره بر سر پروژه برگشته و ادامه روند ساخت را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: در خصوص تامین مالی پروژه تاکنون مکاتباتی با استاندار و وزیر ارشاد انجام شده است، همچنین استاندار با توجه به اهمیت طرح در این خصوص مکاتبهای با معاون رئیس جمهور داشته است.

مشایخی ادامه داد: چندی پیش تیمی از معاونت اداری و مالی وزارتخانه برای رصد و بازدید وضعیت تالار به اراک آمد که پس از این بازدید این پروژه در ردیف پروژه های اولویت دار و مهم وزارتخانه قرار گرفت.

وی در خصوص روند ساخت پروژه از ابتدا تا کنون گفت: این پروژه در سال 1386 آغاز و به دلیل محدودیت اعتبار پیشرفت چشمگیری نداشت، بنابراین پروژه مذکور از تیرماه سال 91 در فهرست طرح مهر ماندگار دولت دهم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نزدیک به دوسال است که این پروژه به جمع پروژه های مهر ماندگار پیوسته تا با تامین بودجه در پایان دولت دهم به بهره برداری برسد، که متاسفانه به دلیل مشکلات مالی و نوسانات بازار عملی نشد.

مشایخی با بیان اینکه این پروژه چندین سال راکد و با پیشرفت کمی روبرو بود، افزود: سال گذشته پیمانکار پروژه با تصمیم وزارتخانه تغییر کرد.

وی تصریح کرد: پیمانکار کنونی تالار یکی از پیمانکاران مطرح در سطح کشور است به طوریکه توانست از سال گذشته تاکنون تالار را از پیشرفت 17 درصدی به 80 درصد برساند.

تعهد دولت قبل علی رغم دادن وعده محقق نشد

وی با بیان اینکه تعهد دولت قبل علی رغم دادن وعده در خصوص تالار محقق نشد، اظهار کرد: دولت قبل تعهد کرده بود تا بهمن امسال تالار تکمیل و آماده بهره برداری شود که میسر نشد.

مشایخی تصریح کرد: ساخت تالار مرکزی در هشت شهر در کشور آغاز شد که هم اکنون تالار مرکزی اراک نسبت به روند ساخت هفت تالار دیگر وضعیت مطلوبی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: در صورت تامین اعتبار پیمانکار متعهد شده است در مدت زمان سه ماه پروژه را تحویل دهد.

مشایخی با بیان اینکه آماده سازی تالار در دو بخش ساخت و تجهیز تالار انجام می شود، افزود: تکمیل و اتمام ساختمان بخش اول انجام پروژه است که بر عهده پیمانکار است، مرحله بعد از آن تامین زیرساخت ها و تجهیز تالار به صندلی و سیستم های صوتی و نور است که بر عهده وزراتخانه است.

این مجموعه بزرگ در اولویت تکمیل و تجهیز طرح های ملی

وی ادامه داد: این مجموعه بزرگ در اولویت تکمیل و تجهیز طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشته و برای جذب اعتبار مورد نیاز تلاش خواهد شد.

مشایخی تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه مورد استقبال مطلوب مردم کلان شهر اراک و بستر افزایش روحیه امید و نشاط آنها و انگیزه بالای مدیران عالی نظام برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.

وی ابراز امیدواری کرد: این طرح در اولویت قرار گرفته و مردم فهیم استان مرکزی در آینده نزدیک شاهد افتتاح بزرگترین مجتمع فرهنگی، هنری استان باشند. در این میان هنرمندان نیز همچنان منتظر ساخت تالار مرکزی هستند تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به فعالیت های خود بپردازند.

هم اکنون مشکل اصلی تئاتر استان مرکزی و اراک کمبود سالن است

کارگردان و نویسنده تئاتر استان گفت: هم اکنون مشکل اصلی تئاتر استان مرکزی و اراک کمبود سالن است و تنها سالن شهر که سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آئینه است، کمبودهای همچون نور دارد.

ایمان ملکی پور افزود: امیدواریم با ساخت تالار مرکزی این مشکل تا حدودی رفع شود زیرا می گویند این تالار دارای سالن تئاتر مجهزی است.

در تمام طول ساخت پروژه از هنرمندان برای بازدید از تالار دعوت نشد

وی با انتقاد از اینکه در تمام طول ساخت پروژه از هنرمندان برای بازدید از تالار دعوت نشد، اظهار کرد: امیدواریم که این تالار با نگاه کارشناسی و رعایت اصول ساخته شده باشد، زیرا متاسفانه طی چند سال گذشته در شهر اراک مجتمع های فرهنگی هنری ای ساخته شده اند که سالن های آن برای اجرای تئاتر و حتی کنسرت موسیقی مناسب و استاندارد نیستند.

اما وعده های داده شده به هنرمندان برای داشتن مجتمع بزرگ فرهنگی هنری با آخرین امکانات و تجهیزات در چندین طبقه نزدیک به هفت سال است که قلب بسیاری از هنرمندان را به تپش انداخته است تا شاید روزی دیگر نبود امکانات سخت افزاری یکی از دلایل بی رونقی فرهنگ و هنر در شهرشان نباشد.

پروژه تالار مرکزی شهر اراک در زمینی به مساحت 14 هزار و 40 متر مربع زمین و 3 هزار و 709 متر مربع زیر بنا در سه طبقه در حال احداث است.

این تالار شامل سالن موسیقی با ظرفیت 450 نفر، سالن تئاتر با ظرفیت 650 نفر، رستوران سرپوشیده، رستوران روباز، محل استراحت هنرمندان، لابی مرکزی، کلاس‌های آموزشی، اتاق ترجمه همزمان، سالن خبرنگاران، ، کتابخانه، اتاق مربی موسیقی است.

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گزارش: سمیه انصاری فر