به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه تالار مرکزی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دیدار اخیر با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورات لازم و قول مساعد برای بهرهبرداری از تالار و کتابخانه مرکزی اراک صادر شد.
وی افزود: این دو پروژه از بزرگترین طرحهای فرهنگی کشور از نظر مساحت، کیفیت اجرا و تنوع کاربری به شمار میروند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: تالار مرکزی اراک پس از سالها تلاش در حوزههای عمرانی و تخصصی، از نظر ساختمانی و تأسیساتی بهطور کامل آماده بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: تنها بخشهای جزئی از جمله برخی تجهیزات اداری، صندلیها و قفسهها باقی مانده که در مقایسه با عملیات اصلی، حجم قابل توجهی ندارد.
زندیه وکیلی تاکید کرد: انشعابات اصلی شامل آب، برق، گاز و فیبر نوری برقرار شده و زیرساختهای مورد نیاز برای بهرهبرداری کامل فراهم است.
استاندار مرکزی افزود: بخش عمده تجهیزات پرهزینه از جمله سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات فنی و تأسیسات مرتبط با سالنهای تئاتر و سایر بخشهای تخصصی نصب و تکمیل شده و مجموعه در وضعیت آماده بهرهبرداری قرار دارد.
وی بیان کرد: امید میرود این پروژه در جریان سفر استانی رئیسجمهور افتتاح شود، در غیر این صورت حداکثر تا دو ماه آینده و پیش از پایان تابستان به بهرهبرداری رسیده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
زندیه وکیلی گفت: پس از تکمیل زیرساختها، تأمین نیروی انسانی، تعیین بهرهبردار و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری از جمله موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در دستور کار قرار دارد تا ظرفیت مجموعه بهطور کامل فعال شود.
وی تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها موجب ارتقای شاخصهای فرهنگی استان میشود و با تکمیل زیرساختها، زمینه برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی و همچنین توسعه فعالیتهای دانشگاهی و تخصصی در استان فراهم خواهد شد.
استاندار مرکزی ادامه داد: برای بهرهبرداری کامل تالار مرکزی اراک بین ۴۰ تا ۶۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز است که حدود ۲۰ نفر در حوزه حفاظت فیزیکی، اپراتوری و امور تأسیساتی و ۳۵ تا ۴۰ نفر در بخشهای مدیریتی و تخصصی فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی پروژه گفت: برآورد دفتری هزینههای انجامشده تاکنون حدود ۴۶۰ میلیارد تومان و ارزش روز این مجموعه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه این پروژه در سطح ملی است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: با وجود محدودیتهای قانونی در افزایش بدنه دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه با پیگیری و هماهنگی دستگاههای ذیربط تلاش میشود نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه بهصورت تخصصی و خدماتی تأمین و بهرهبرداری کامل آن در تابستان امسال فراهم شود.
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