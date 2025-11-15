به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نخستین شبکه مذهبی خادم‌یاوران دانشجویی «لبیک» با حضور ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، با هدف خدمت‌رسانی پیش از سفر به زائران بیت‌الله الحرام و مشاهد مشرفه فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

نخستین نشست هم‌اندیشی این خادم‌یاوران، عصر روز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در این نشست، خدمت به زائران را از مصادیق بارز «تعظیم شعائر الهی» خواند و اظهار داشت: ارزش خدمت به زائران، کمتر از خود زیارت و دعا نیست و اگر کسی به جایگاه و منزلت این عمل واقف باشد، برای خدمتگزاری، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی با تبیین سیره ائمه معصومین (ع) و اولیای الهی، به ذکر نمونه‌هایی از خدمت‌رسانی این بزرگان به زائران پرداخت و تصریح کرد: اولیای الهی، خدمت به زائران اهل بیت (ع) را مایه فخر خود می‌دانستند و منزلت والای آنان، مانعی برای خدمتگزاری مستقیمشان نبود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در ادامه، با اشاره به رویداد عمره دانشگاهیان به عنوان بزرگترین رویداد معنوی جامعه نخبگانی، انعکاس خبری این رویداد در رسانه‌های بین‌المللی را بسیار ضعیف ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با کمک و همراهی شما خادم‌یاوران، این کاستی رسانه‌ای جبران شود.

پس از سخنرانی، خادم‌یاوران دانشجو در چهار تیم تخصصی «رسانه»، «اجرایی و مراسمات»، «فرهنگی» و «پشتیبانی» ساماندهی شدند.

بر اساس این گزارش، از مهمترین مأموریت‌های آتی این شبکه، «برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای زائران در ایران» و «برپایی موکب‌های خدماتی در مسیر عتبات عالیات» عنوان شده است.

علاقه‌مندان به عضویت در این شبکه دانشجویی که ساکن تهران هستند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۹۵۰۷۴۷ تماس حاصل کنند.