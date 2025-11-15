توکیو در سکوت، ورزشکاران در تکاپو/ آغاز متفاوت المپیک ناشنوایان

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، چند ساعت مانده به آغاز رسمی بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان فضای توکیو با وجود میزبانی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان در حوزه ورزش ناشنوایان چهره‌ای کاملاً معمولی دارد.

برخلاف انتظاری که از نظم و برنامه‌ریزی دقیق ژاپنی‌ها وجود داشت در خیابان‌ها، میدان‌ها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل شهری کمتر نشانی از نمادها، پوسترها یا پرچم‌های این رویداد دیده می‌شود؛ موضوعی که بسیاری از کاروان‌های ورودی را غافلگیر کرده است.



این رقابت‌ها از ۲۴ آبان تا ۶ آذر برگزار خواهد شد و ژاپن در حالی میزبان بازی‌هاست که شیوه سازماندهی آن با برخی ابتکارات و البته چالش‌ها همراه شده است. آنچه بیش از همه توجه‌ها را جلب کرده نبود دهکده بازی‌هاست؛ اتفاقی کم‌سابقه برای رویدادی در سطح المپیک ناشنوایان.

بر همین اساس تمامی تیم‌ها از جمله کاروان ایران در هتل‌های مختلف شهر مستقر شده‌اند. این پراکندگی جغرافیایی نه تنها کار هماهنگی را دشوارتر کرده بلکه رفت‌وآمد ورزشکاران به سالن‌های تمرینی و محل مسابقات را نیز با مشکلاتی همراه کرده است.

چالش حمل‌ونقل و معطلی تیم ایران در فرودگاه



یکی از مهم‌ترین نکاتی که در همان نخستین ساعات ورود کاروان‌ها به چشم آمد مشکلات حمل‌ونقل بود. بسیاری از تیم‌ها از جمله نخستین کاروان ایران در فرودگاه با معطلی‌های طولانی مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی ورزشکاران و مربیان مدت زیادی در صف‌های کنترل یا انتقال به هتل‌ها منتظر ماندند. سیستم حمل‌ونقل شهری نیز هنوز هماهنگ و اختصاصی نشده و به نظر می‌رسد میزبان همچنان در حال تلاش برای مدیریت جابه‌جایی بیش از هشتاد کشور شرکت‌کننده است.



در این دوره ۸۱ کشور به‌طور رسمی اعلام حضور کرده‌اند و علاوه بر آن یک تیم پناهندگان نیز در کنار آنان حضور دارد؛ موضوعی که بعد انسانی و اجتماعی این مسابقات را پررنگ‌تر کرده است.



کاروان ایران؛ «عاشقان ایران» با شعار «تا آخرین نفس برای وطن»



کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «عاشقان ایران» در این دوره شرکت کرده و شعار آن «تا آخرین نفس برای وطن» انتخاب شده است؛ شعاری که از همان ابتدا روحیه بالای ورزشکاران ایرانی را نشان داده و در فضای داخلی کاروان اثر مثبتی به جا گذاشته است. ایران با ۸۳ ورزشکار شامل ۶۴ مرد و ۱۹ زن در ۱۲ رشته ورزشی شرکت می‌کند.



مراسم افتتاحیه؛ آغاز رسمی بازی‌ها در «متروپولیتن»



مراسم افتتاحیه عصر امروز ۲۴ آبان در مجموعه ورزشی متروپولیتن برگزار خواهد شد. مسئولان ژاپنی وعده داده‌اند مراسمی منظم و در شأن ورزشکاران ناشنوا ارائه دهند اگرچه نبود جلوه‌های بصری و تبلیغاتی در سطح شهر باعث شده انتظارها درباره کیفیت مراسم کمی با تردید همراه باشد. با این حال تجربه ژاپن در برگزاری رویدادهای بزرگ بین‌المللی به‌ویژه پس از المپیک توکیو ۲۰۲۰ این امید را زنده نگه داشته که مراسم افتتاحیه با نظم و کیفیت قابل قبول اجرا شود.



ابتکار عجیب؛ هر کشور مسئول تأمین غذای کاروان خود



یکی از تصمیمات کم‌سابقه در این دوره آن است که برای نخستین بار تأمین غذا بر عهده خود کشورها گذاشته شده است. یعنی هر تیم باید با هماهنگی آشپزهای داخلی، مواد اولیه، پخت و بسته‌بندی غذا را مدیریت کرده و برای ورزشکاران خود فراهم کنند.



مشاهدات میدانی؛ نظم ژاپنی همراه با خلأ تبلیغاتی



در بازدیدهای انجام‌شده از اماکن مختلف توکیو مشخص است که سالن‌های اصلی مسابقات از نظر فنی شرایط مطلوبی دارند. اما فقدان نمادهای بصری، پوسترها و نشانه‌های مربوط به المپیک ناشنوایان یکی از مواردی است که بارها مورد انتقاد کاروان‌ها قرار گرفته است. این موضوع باعث شده فضای شهر کمتر حال و هوای رقابت‌های بزرگ را داشته باشد.

میزبانی ژاپن با نقاط ضعف و قوت

اگرچه ژاپن از نظر زیرساخت‌های شهری، سالن‌های ورزشی و تجربه برگزاری رویدادهای بزرگ یکی از کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود اما میزبانی بازی‌های المپیک ناشنوایان امسال با ترکیبی از نقاط قوت و ضعف همراه شده است. نبود دهکده مسابقات، مشکلات حمل‌ونقل، تأمین غذا توسط کشورها و فقدان نمادهای شهری از جمله ضعف‌هاست؛ در حالی که نظم سالن‌ها، کیفیت تجهیزات و رفتار مناسب داوطلبان از نکات مثبت محسوب می‌شود.



با آغاز مراسم افتتاحیه در امشب توکیو رسماً میزبان قهرمانانی خواهد بود که با توانایی شنیداری کمتر اما با اراده‌ای قوی‌تر از بسیاری رقبا در میدان حاضر می‌شوند. این دوره از بازی‌ها فرصتی است تا بار دیگر قدرت، امید و انگیزه ورزشکاران ناشنوا دیده شود؛ و کاروان «عاشقان ایران» نیز با شعار «تا آخرین نفس برای وطن» آماده است تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.