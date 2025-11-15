رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف و کاروان ورزش ایران به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد.

در این مراسم که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن برگزار شد، کاروان ورزش ایران با پرچمداری یاسار بهاری ورزشکار رشته دوومیدانی رژه رفت که با استقبال گرم تماشاگران و تیم های شرکت کننده در این مراسم همراه شد.

پس از رژه کاروان‌ها و معرفی همه کشورها رئیس کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان با خوشامدگویی به ورزشکاران حاضر در مراسم برنامه را ادامه داد.

سپس شهردار شهر میزبان و رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان ژاپن نیز دقایقی سخنرانی کردند و برای ورزشکاران شرکت‌کننده در المپیک آرزوی موفقیت کردند.

در بخش پایانی مراسم افتتاحیه پرچم ژاپن و سپس پرچم رسمی رقابت‌ها برافراشته شد و فضای سالن رنگ‌وبویی تشریفاتی به خود گرفت. پس از آن نوبت به اجرای برنامه‌های نمایشی رسید؛ آدمک‌ها و نمادهای مختلف با لباس‌های محلی وارد سالن شدند و گوشه‌هایی از آیین‌ها و سنت‌های بومی را به تصویر کشیدند. گروه‌های موسیقی محلی و اجراهای نمایشی نیز با برنامه‌های کوتاه و پرشور لحظاتی به‌یادماندنی برای تماشاگران خلق کردند.

با برگزاری مراسم افتتاحیه، رقابت تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده در بیست و پنجمین دوره بازی های کشورهای اسلامی به صورت رسمی از روز یکشنبه (۲۵ آبان) در توکیو آغاز می شود. ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ ورزشکار مرد و ۴۲۶ ورزشکار زن از ۴۱ کشور برگزارکننده این دوره بازی ها هستند.

کاروان ورزش ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» عازم توکیو شده است. این کاروان با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته در این بازی ها شرکت خواهد داشت.