به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از دانشآموزان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونین اداره کل روز شنبه در مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی افتتاح شد.
در این نمایشگاه بیش از هزار عنوان کتاب با دو هزار ۵۰۰ جلد از موضوعات مختلف شامل روانشناسی، ادبیات، کودکونوجوان، دفاع مقدس، دانشنامههای مصور، رمان و… عرضه شده است.
این نمایشگاه از ۲۴ آبانماه تا ۱۵ آذرماه به مناسبت هفته کتاب با تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی برگزار با همکاری انتشارات فانوس دانش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ پذیرای بازدید علاقهمندان است.
علاوه بر کتابهای متنوع عرضه شده در نمایشگاه، انواع بازیهای فکری، ساعتهای فومی، کتابهای چرمی صندوقی و کتابهای شعر نفیس و پازلهای برجسته نیز در نمایشگاه ارائه میشود. به مناسبت افتتاحیه نمایشگاه به دانشآموزان شرکتکننده در این آئین از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان کتاب اهدا شد.
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