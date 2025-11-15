هشدار سطح زرد هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد 

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در توصیف فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط و احتمال بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمان شروع بارش‌ها از بعد از ظهر روز شنبه آغاز و زمان پایان بعد از ظهر یک‌شنبه ۲۵ آبان خواهد بود.

وی با اشاره به نوع مخاطره این سامانه بارشی افزود: نوع مخاطره بارش باران، رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و قلل مرتفع، بارش برف، کاهش نسبی دما، گاهی افزایش وزش باد و مه آلود پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه منطقه اثر شهرستان بویراحمد دنا، مارگون، لنده، بهمئی، چرام، دهدشت، گچساران، امامزاده جعفر و باشت است، تصریح کرد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، پدیده مه، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

وی خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر، محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد توصیه شده است.