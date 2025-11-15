اعتراض شمس آذر رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل تخلف تماشاگران منتسب و فحاشی به مقام رسمی در جریان مسابقه مقابل تیم میهن آریو اسلامشهر از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی برق شیراز نسبت به دادنامه این کمیته که به موجب آن دادنامه کمیته محترم انضباطی دایر بر محکومیت باشگاه مذکور به پرداخت یک میلیارد ریال به جهت نقض اصول کلی رفتار از طریق عدم ثبت قرارداد حداقل شانزده بازیکن، تائید شده است باشگاه مستدعی اعاده دادرسی اعلام داشته که پنجره نقل و انتقالات باشگاه بر اثر اشتباه فیفا از طریق سیستم TMS مسدود شده بود و عملاً امکان ثبت قرارداد وجود نداشته علیهذا نظر به پاسخ دپارتمان محترم بین الملل فدراسیون فوتبال که مبین انسداد پنجره نقل و انتقالات باشگاه می‌باشد و به واقع قصوری از سوی باشگاه در عدم ثبت بازیکنان و نقض اصول کلی رفتار به عمل نیامده، مستنداً به بند ۶ ماده ۱۰۸ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال با قبول اعاده دادرسی ضمن نقض دادنامه‌های کمیته استیناف و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حکم بر برائت باشگاه یاد شده صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

*در خصوص درخواست باشگاه نفت و گاز غرب مبنی بر بخشش یک جلسه محرومیت باقیمانده محمد متین ناصری بازیکن تیم مذکور ناشی از محکومیت پنج جلسه محرومیت حاصل از دادنامه‌های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف، نظر به اینکه در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مقرره ای تحت عنوان بخشش مجازات محرومیت وجود ندارد و چنانچه نظر متقاضی دایر بر تخفیف مجازات است این مقرره نیز در زمان صدور حکم قابلیت اعمال داشته و اعمال تخفیف بعد از صدور حکم مبنای قانونی ندارد لذا قرار رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی داماشیان گیلان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی و برگزاری آن در محل دیگر طبق تشخیص سازمان لیگ فوتبال بدلیل تخلفات تماشاگران و ورود به زمین مسابقه در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم نساجی مازندران از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض این بخش از دادنامه صادره، که مورد اعتراض واقع شده تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نقض اصول کلی رفتار و فحاشی و اهانت به داور مسابقه توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه مقابل تیم فجر سپاسی شیراز از سری مسابقات لیگ برتر (هفته هفتم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.