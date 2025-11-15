به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز شنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی از باغ گیاه‌شناسی خرم‌آباد با اشاره به اهمیت این مرکز، اظهار داشت: باغ گیاه‌شناسی زاگرس در شهر خرم‌آباد از سال ۹۷ در مساحت ۱۲ هکتار راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در کل منطقه زاگرس حدود هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی وجود دارد، افزود: در این باغ گیاه‌شناسی تاکنون ۲۴۰ گونه گیاهی بومی‌سازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ساختمان تحقیقاتی و آزمایشگاهی این مرکز، گفت: این ساختمان از سال ۹۷ مشغول به فعالیت است و کارهای پژوهشی ارزشمندی در حال انجام است.

صیادی با تأکید بر اهمیت جنگل‌های زاگرس به‌عنوان بستر حیات، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در تولید محصولات اساسی مانند گندم به حداکثر تولید برسیم، باید جنگل‌ها و مراتع خود را تقویت کنیم و اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری را جدی بگیریم.

وی هدف اصلی این باغ گیاه‌شناسی را حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دانست و تصریح کرد: هدف این است که گونه‌های گیاهی از سردشت در آذربایجان غربی تا دشت ارژن در فارس، در مرکز زاگرس در خرم‌آباد حفظ شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه برخی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض قرار دارند، گفت: با ایجاد این بانک ژنی، می‌توانیم از انقراض گونه‌های ارزشمند گیاهی جلوگیری کنیم.

صیادی به فواید جنبی این پروژه اشاره کرد و افزود: اگرچه ارتباط این مجموعه با منطقه تفریحی «کیو» می‌تواند جنبه‌های گردشگری داشته باشد، اما هدف اصلی حفظ ذخایر ژنتیکی است.

وی با ذکر مثال عملی از دستاوردهای این مرکز، گفت: زمانی برای ایجاد باغ پسته، پیوندک‌ها را از انار، رفسنجان و کرمان تهیه می‌کردیم، اما امروز از پیوندک‌های همین باغ گیاه‌شناسی استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با معرفی متخصصان این حوزه افزود: اساتیدی چون دکتر شاهوردی، شاهوردی دکتر علیزاده توضیحات تخصصی بیشتری در این زمینه می‌توانند ارائه دهند.

صیادی با اشاره به جایگاه این باغ گیاه‌شناسی گفت: در کل کشور شش باغ گیاه‌شناسی داریم که این پنجمین مورد است و تنها باغ گیاه‌شناسی در قلب زاگرس محسوب می‌شود.