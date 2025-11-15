نقش بنیادین کتاب و کتابداری در آینده فرهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با آغاز هفته کتاب و فرارسیدن ۲۴ آبان، پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد؛ وی در این پیام هفته کتاب را یادآور نقش بنیادین مطالعه، کتاب و کتابداری در آینده فرهنگی ایران خواند. متن کامل پیام غلامرضا امیرخانی بدین شرح است:

کتاب دریچه‌ای است که ما را هم به جهان‌های گذشته می‌برد و هم افق‌های تازه‌ای پیش چشم‌مان می‌گشاید. هر کتاب نگاه ما را گسترده‌تر می‌کند و درکی عمیق‌تر از خود، جامعه و جهان فراهم می‌آورد. در روزگاری که هویت ملی با چالش‌های بیرونی روبه‌روست، بازخوانی تاریخ و رجوع به میراث مکتوب کشور بیش از همیشه ضرورت دارد. در این مسیر، کتابداران نقشی اساسی بر عهده دارند. آنان با ساماندهی منابع، هدایت پژوهشگران و فراهم کردن امکان دسترسی، جریان مطالعه و پژوهش را پیوسته و قابل اعتماد نگه می‌دارند.

هم‌زمان، شکل‌های تازه‌ای از مطالعه در زندگی امروز جای خود را باز کرده است. لذت ورق‌زدن کتاب همچنان تجربه‌ای ماندگار است، اما کتاب‌های الکترونیکی و صوتی امکان دیگری برای توسعه کتابخوانی فراهم می‌کنند و مطالعه را در هر زمان و هر مکان در دسترس قرار می‌دهند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز با گسترش خدمات نوین در تلاش است این دسترسی را هر روز بیشتر کند.

هفته کتاب یادآور نقش بنیادین مطالعه، کتاب و کتابداری در آینده فرهنگی ایران است. امید دارم کتاب، در هر قالبی که با زندگی افراد سازگارتر است، همراه همیشگی روزهای ما باشد.

هفته کتاب و روز کتابدار گرامی باد.