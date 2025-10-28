به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ آیین یادبود چهلمین روز درگذشت ثمینه باغچه‌بان در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این آیین، نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مریم پیرنظر فرزند ثمینه باغچه‌بان، پروانه باغچه‌بان فرزند جبار باغچه‌بان، داوود کیانیان پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان، محسن لوح موسوی رئیس انجمن ملی زبان اشاره ایران و مرضیه بشیران از اعضای مدرسه جبار باغچه‌بان سخنرانی می‌کنند.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از آثار، تصاویر و اسناد مرتبط با زندگی و فعالیت‌های فرهنگی ثمینه باغچه‌بان برپا می‌شود.

زنده‌یاد ثمینه باغچه‌بان از بانوان تأثیرگذار در حوزه آموزش ناشنوایان و از نویسندگان و مترجمان برجسته حوزه ادبیات و آموزش کودک و نوجوان بود که با دهه‌ها فعالیت فرهنگی و آموزشی، نقشی ماندگار در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و آموزش انسان‌دوستانه در ایران ایفا کرد.

برنامه مورد اشاره روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.