  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

آیین یادبود چهلمین روز درگذشت ثمینه باغچه‌بان برگزار می‌شود

آیین یادبود چهلمین روز درگذشت ثمینه باغچه‌بان برگزار می‌شود

آیین یادبود چهلمین روز درگذشت ثمینه باغچه‌بان در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ آیین یادبود چهلمین روز درگذشت ثمینه باغچه‌بان در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این آیین، نوش‌آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مریم پیرنظر فرزند ثمینه باغچه‌بان، پروانه باغچه‌بان فرزند جبار باغچه‌بان، داوود کیانیان پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان، محسن لوح موسوی رئیس انجمن ملی زبان اشاره ایران و مرضیه بشیران از اعضای مدرسه جبار باغچه‌بان سخنرانی می‌کنند.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از آثار، تصاویر و اسناد مرتبط با زندگی و فعالیت‌های فرهنگی ثمینه باغچه‌بان برپا می‌شود.

زنده‌یاد ثمینه باغچه‌بان از بانوان تأثیرگذار در حوزه آموزش ناشنوایان و از نویسندگان و مترجمان برجسته حوزه ادبیات و آموزش کودک و نوجوان بود که با دهه‌ها فعالیت فرهنگی و آموزشی، نقشی ماندگار در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و آموزش انسان‌دوستانه در ایران ایفا کرد.

برنامه مورد اشاره روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6636977
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها