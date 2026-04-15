فعالیت مجدد تالارهای مطالعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ملی با انتشار تصاویری از فضای خالی این کتابخانه در روزهای جنگ، و توضیح اینکه در روزهای تجاوز دشمنان به میهن عزیزمان، تالارهای مطالعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به‌منظور حفظ امنیت اعضا و پژوهشگران فرهیخته، موقتاً تعطیل شد؛ اعلام کرد خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، تالارهای مطالعه این سازمان اکنون در شمار معدود کتابخانه‌های فعال شهر قرار دارد. هرچند ساعات ارائه خدمات به‌طور موقت تا ساعت ۱۷ تعیین شده است، امید می‌رود به‌زودی خدمات‌رسانی همچون گذشته تا ساعت ۲۴ از سر گرفته شود.

روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از طریق نشانی الکترونیکی pr@nlai.ir بیش از گذشته آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و درخواست‌های اعضای محترم است.