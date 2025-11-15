به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، با تبریک ایام و گرامیداشت مقام شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، بر ضرورت کیفیت‌بخشی به برنامه‌های مرتبط با شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

کرمی با بیان اینکه شهدا میزبانان جامعه هستند، گفت: یادمان‌های شهدا به‌ویژه یادمان شهدای گمنام، پایگاه‌های قدرتمند فرهنگی و محل رجوع مردم از همه اقشار هستند.

وی حضور باشکوه مردم در کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا را نماد اعتقاد راسخ ملت به آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری دانست و افزود: امنیت موجود در نظام جمهوری اسلامی مرهون خون پاک شهداست.

استاندار ایلام با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر شهدای گمنام در ایام فاطمیه، خاطرنشان کرد: این مراسم هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌شود که نشان‌دهنده نیاز درونی و عاطفی مردم برای تکریم شهداست. وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم پیام روشنی برای دشمنان دارد و آنان از این پیوند ناگسستنی ملت با شهدا هراس دارند.

کرمی همچنین بر مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی، ورزشکاران، هنرمندان، دانش‌آموزان، بانوان و پیشکسوتان در برنامه‌های مرتبط با شهدا تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اداری و خدماتی مانند شهرداری‌ها باید تمامی توان خود را برای برگزاری باشکوه این مراسم به کار گیرند.

وی بسیج را نماد شکوه ملت ایران و نیروی تمام‌نشدنی خواند و خواستار همراهی همه دستگاه‌ها در برنامه‌های هفته بسیج شد.

استاندار ایلام در ادامه بر ارتقای کیفیت زیرساخت‌های یادمان‌های شهدا تأکید کرد و افزود: این مکان‌ها محل رجوع مردم هستند و باید با بهترین کیفیت تجهیز و نگهداری شوند. وی خواستار استفاده از بهترین کارشناسان و امکانات برای خدمات‌رسانی به شهدا شد.

کرمی همچنین بر نظارت دقیق بر اجرای مصوبات جلسه تأکید کرد و گفت: باید از تکرار مصوبات قبلی که هنوز اجرایی نشده‌اند جلوگیری شود. وی از مدیران دستگاه‌ها خواست تا در جلسه آینده گزارش مصور اقدامات انجام‌شده را ارائه دهند.

در پایان این نشست از زحمات دست‌اندرکاران برنامه‌های مرتبط با شهدا و ایثارگران تقدیر شد و از کتاب «چشم و چراغ» رونمایی شد.