چهارمحال و بختیاری مهیای میزبانی از ۳ شهید گمنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر شنبه به ریاست استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار و برای استقبال و تشییع شهدا برنامهریزی انجام شد.
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پاسداشت شهدا را تکلیفی اخلاقی، تاریخی و ایمانی دانست و بر انتقال دقیق و صحیح فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.
مردانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور درباره ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا، به میزبانی استان از پیکر مطهر شش شهید گمنام پرداخت و خواستار تکمیل فوری اقدامات عمرانی و خدماتی توسط دستگاههای اجرایی برای برگزاری شایسته مراسم استقبال و تشییع شد.
وی خواستار اطلاعرسانی گسترده صداوسیما و رسانهها درباره زمان و جزئیات مراسم استقبال و تشییع شد و گفت: مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری همواره در بزرگداشت شهدا پیشقدم بودهاند و این بار نیز مراسم با شکوه و در شأن شهدا برگزار خواهد شد.
مردانی از تمامی مدیران دستگاهها، دانشگاهها، مراکز آموزشی، جوانان و تشکلهای مختلف خواست در مراسم استقبال از شهدا در فرودگاه شهرکرد حضور پرشور داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین تبدیل یادمانهای شهدا به پایگاههای زنده فرهنگی و احیا و تقویت معراجالشهدا به عنوان مرکز اصلی تکریم شهدا در استان را از اولویتهای مهم دانست.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه امروز کشور در اختیار دارد، مرهون خون شهدا است و چهارمحال و بختیاری باید در پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، الگویی شایسته در تراز دولت وفاق باشد.
یادآور میشود، در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) استان چهارمحال و بختیاری فردا ۲۵ آبانماه میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس است که پس از تشییع در چند نقطه، در روستاهای هرچگان، سرتشنیز و سورک به خاک سپرده میشوند.
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