دو عامل ابتلا به «دیابت» را بشناسیم+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قانونی و هاله چهره گشا، دو تن از پزشکان فوق تخصص غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران، در کلیپی که مشاهده می‌کنید، علاوه بر تشریح علل بروز دیابت، از مشکلات این بیماری گفته‌اند.

به گفته قانونی، مهم‌ترین عامل ابتلاء به دیابت نوع ۲، افزایش وزن و چربی احشایی است که فقط چربی دور شکم نیست.

وی افزود: ۹۰ درصد افراد دیابتی در جهان، مبتلا به نوع ۲ این بیماری هستند.

در همین حال، چهره گشا، درباره این باور که افراد لاغر دچار دیابت نمی‌شوند، گفت: این یک باور اشتباه است که افراد لاغر دچار دیابت نمی‌شوند، به خاطر اینکه ممکن است مبتلا به دیابت نوع ۱ باشد، یا علائم پنهان از دیابت نوع ۲ را داشته باشند.