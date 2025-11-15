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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

دو عامل ابتلا به «دیابت» را بشناسیم+ فیلم

دو عامل ابتلا به «دیابت» را بشناسیم+ فیلم

دیابت نوع ۲ که نسبت به دیابت نوع ۱ از شیوع بالاتری برخوردار است، اگر کنترل نشود؛ می تواند فرد مبتلا را درگیر بیماری هایی کند که در نهایت منجر به مرگ زودرس او خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قانونی و هاله چهره گشا، دو تن از پزشکان فوق تخصص غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران، در کلیپی که مشاهده می‌کنید، علاوه بر تشریح علل بروز دیابت، از مشکلات این بیماری گفته‌اند.

به گفته قانونی، مهم‌ترین عامل ابتلاء به دیابت نوع ۲، افزایش وزن و چربی احشایی است که فقط چربی دور شکم نیست.

وی افزود: ۹۰ درصد افراد دیابتی در جهان، مبتلا به نوع ۲ این بیماری هستند.

در همین حال، چهره گشا، درباره این باور که افراد لاغر دچار دیابت نمی‌شوند، گفت: این یک باور اشتباه است که افراد لاغر دچار دیابت نمی‌شوند، به خاطر اینکه ممکن است مبتلا به دیابت نوع ۱ باشد، یا علائم پنهان از دیابت نوع ۲ را داشته باشند.

کد مطلب 6656529
حبیب احسنی پور

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