هر ۱۰ ثانیه یک دیابتی می میرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قانونی فوق تخصص غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: مهم‌ترین عامل ابتلاء به دیابت نوع ۲، افزایش وزن و چربی احشایی است.

وی افزود: ۹۰ درصد افراد دیابتی در جهان، مبتلا به نوع ۲ این بیماری هستند.

در همین حال، باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: هر سال ۵۰۰ هزار نفر به افراد دیابتی در کشور اضافه می‌شود و ۳۰۰ هزار سال عمر مفید ما را از بین می‌برد.

وی با عنوان این مطلب که کنترل دقیق ما بر روی دیابت کمتر شده است، افزود: توزیع ۸۰۰ متخصص غدد به درستی صورت نگرفته و باید سراسر کشور از خدمات این متخصصان استفاده کنند.

از سوی دیگر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: دیابت در روستاهای کشور بهتر کنترل می‌شود که نشان می‌دهد این موضوع ربطی به پزشک ندارد؛ بلکه این خود افراد هستند که باید بتوانند دیابت خودشان را کنترل کنند.

وی با عنوان این مطلب که شیوع بروز دیابت همه آمارها را به هم می‌ریزد، افزود: زنگ خطر بسیار بزرگ در کنترل دیابت، این است که بر روی درمان تمرکز کنیم. زیرا، در این صورت نخواهیم توانست همه بیماران دیابتی را کنترل کنیم؛ بنابراین، باید به سمت پیشگیری برویم و اقدامات لازم را در حوزه بهداشت انجام دهیم.

رئیسی با بیان این مطلب که سن دیابت به ۲۰ و زیر ۲۰ سال رسیده و این زنگ خطری نگران کننده است، گفت: هزینه‌های دیابت مرتباً رو به افزایش است که به خاطر عوارض این بیماری است.

سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تاکید بر اهمیت تشخیص و کنترل دیابت، تصریح کرد: هر ۱۰ ثانیه یک نفر در جهان به علت دیابت جانش را از دست می‌دهد.

وی افزود: بر اساس یازدهمین نسخه اطلس دیابت (۲۰۲۴) بیش از ۵۸۸ میلیون نفر در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال مبتلا به دیابت بودند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۸۵۲ میلیون نفر فراتر برود.

هاشمی با اشاره به آمار افزایشی مبتلایان به دیابت در جهان، خاطرنشان کرد: طبق برآوردها حداقل ۴۰ درصد از مبتلایان به دیابت (بیش از ۲۵۰ میلیون نفر) از بیماری خود بی‌خبر بودند که بیش از ۸۷ درصد این افراد در کشورهای با درآمد کم یا متوسط زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به نتایج هشتمین دوره پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر که سال ۱۴۰۰ در کشور انجام شد، گفت: بر اساس این مطالعه حداقل ۱۴ درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال در کشور، یعنی بیش از ۷.۵ میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که با احتساب افرادی که در مرحله پیش دیابت قرار دارند؛ این رقم به بیش از ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.