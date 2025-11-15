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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

محمدزاده: متهم به ۱۴ فقره سرقت در سبزوار دستگیر شد

محمدزاده: متهم به ۱۴ فقره سرقت در سبزوار دستگیر شد

مشهد- فرمانده انتظامی سبزوار گفت: متهم به ۹ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و ۵ فقره سرقت وسایل از اماکن خصوصی در شهرستان سبزوار اعتراف و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدزاده اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی سبزوار، در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات و وسایل داخل خودرو پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی یک متهم سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات به عمل آمده به ۹ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و۵ فقره سرقت وسایل از اماکن خصوصی در شهرستان سبزوار اعتراف که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6656544

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