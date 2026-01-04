به گزارش خبرگزاری مهر، حجت تیموری با اشاره به بازدید فرماندار شهرستان نی‌ریز از پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام گور، گفت: این با هدف بررسی میدانی وضعیت حفاظتی، پایش حیات‌وحش و ارزیابی برنامه‌های اجرایی در یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور انجام شد.

وی ادامه داد: در این بازدید که با حضور فرماندار شهرستان نی‌ریز، محیط‌بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست همراه بود، آخرین اقدامات حفاظتی، چالش‌های موجود در حوزه مدیریت زیستگاه و ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه به‌صورت دقیق تشریح شد.

سرپرست پارک ملی قطرویه با تأکید بر اهمیت ملی این پهنه‌های طبیعی تصریح کرد: پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام گور از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی کشور به شمار می‌روند و حفاظت اصولی از آن‌ها نقشی اساسی در پایداری اکولوژیک، صیانت از گونه‌های شاخص و حفظ میراث طبیعی ایران دارد.

تیموری گفت: فرماندار شهرستان نی‌ریز در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان، بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت مؤثر از این مناطق تأکید کرد و اجرای پروژه‌های زیرساختی از جمله انتقال خط لوله آب عین‌الجلال برای تأمین آب شرب حیات‌وحش را اقدامی ضروری دانست.

وی همچنین به حضور فرماندار در برنامه سرشماری زمستانه گونه ارزشمند جبیر اشاره کرد و ادامه داد: این سرشماری هم‌زمان با بازدید انجام شد و نقش مهمی در پایش علمی جمعیت حیات‌وحش و برنامه‌ریزی‌های حفاظتی آینده دارد.

سرپرست پارک ملی قطرویه در پایان خاطرنشان کرد: منطقه حفاظت‌شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه با وسعتی بالغ بر ۴۰۸ هزار هکتار، به‌عنوان زیستگاه پایدار گونه‌های نادر گیاهی و جانوری، جایگاهی راهبردی در سطح استان فارس و کشور دارند و حفاظت از آن‌ها یک مسئولیت ملی محسوب می‌شود.