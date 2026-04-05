شکارچیان متخلف در پارک ملی بمو دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه برومندفر گفت: نیروهای یگان حفاظت پارک ملی بمو در جریان پایش‌های میدانی دو شکارچی متخلف را که اقدام به گرفتن کبک و جوجه‌تیغی کرده بودند دستگیر کردند.

وی ادامه داد: این عملیات در یکی از مناطق حساس پارک و با هدف جلوگیری از آسیب به تنوع زیستی در روزی که فشار انسانی بر عرصه‌های طبیعی افزایش می‌یابد انجام شد.

رئیس پارک ملی بمو افزود: در بازرسی از این افراد، ادوات کامل شکار به‌همراه یک قطعه کبک و یک جوجه‌تیغی صیدشده ضبط شد و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برومندفر گفت: افزایش حضور گردشگران ، اهمیت نظارت مستمر را چند برابر می‌کند و یگان حفاظت پارک را با تمام توان در حال کنترل مسیرها و زیستگاه‌های حساس است.

وی ادامه داد: پارک ملی بمو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور برای پرندگان بومی و گونه‌های پستاندار کوچک شناخته می‌شود و هرگونه برداشت غیرمجاز از حیات‌وحش، تهدیدی مستقیم برای پایداری اکوسیستم آن به شمار می‌رود.

رئیس پارک ملی بمو افزود: اجرای طرح‌های تشدیدشده نظارتی در تعطیلات آغاز سال، یکی از اقدامات اصلی این مجموعه برای کاهش تخلفات و افزایش امنیت زیستگاه‌هاست.