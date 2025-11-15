۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف در فارس توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی از توقیف ۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکنان در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد نمود.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلان‌شهر شیراز و دیگر شهرهای استان فارس، ۵۲۹ خودرو و ۲۹۹ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت گردیدند و همچنین تعداد ۱۳ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.