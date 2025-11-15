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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف در فارس توقیف شدند

۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف در فارس توقیف شدند

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس از توقیف ۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این زمینه تعداد ۱۳ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی از توقیف ۸۲۸ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکنان در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد نمود.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلان‌شهر شیراز و دیگر شهرهای استان فارس، ۵۲۹ خودرو و ۲۹۹ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت گردیدند و همچنین تعداد ۱۳ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

کد مطلب 6656605

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