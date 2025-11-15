سارق کابل برق در بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی یک فقره سرقت کابل برق در یکی از خیابانهای شهر بوشهر، پرونده مقدماتی تشکیل به پلیس آگاهی ارسال و به دلیل حساسیت موضوع پرونده برای رسیدگی به اداره مبارزه با سرقت محول شد.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و گشتزنیهای محسوس و نامحسوس موفق شدند یک نفر سارق حرفهای سیم و کابل برق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی وی را دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۹ فقره سرقت سیم و کابل برق با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد، گفت: تلاش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد و این سارق حرفهای پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.
نظر شما