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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

سارق کابل برق در بوشهر دستگیر شد

سارق کابل برق در بوشهر دستگیر شد

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از دستگیری سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۹ فقره سرقت در شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی یک فقره سرقت کابل برق در یکی از خیابان‌های شهر بوشهر، پرونده مقدماتی تشکیل به پلیس آگاهی ارسال و به دلیل حساسیت موضوع پرونده برای رسیدگی به اداره مبارزه با سرقت محول شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و گشت‌زنی‌های محسوس و نامحسوس موفق شدند یک نفر سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی وی را دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۹ فقره سرقت سیم و کابل برق با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد، گفت: تلاش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد و این سارق حرفه‌ای پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

کد مطلب 6656648

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