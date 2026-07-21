به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر سه شنبه با حضور در مرکز رشد دانشگاه ولایت، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان فعالیت هسته‌های فناور، واحدهای نوآور، ظرفیت‌های کارآفرینی و برنامه‌های حمایتی این مرکز برای توسعه ایده‌های خلاقانه و کسب‌وکارهای نوپا قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این بازدید با اشاره به جایگاه فرهنگی ایرانشهر اظهار داشت: ایرانشهر شهر ملی سوزن‌دوزی است و زنان این منطقه با حفظ این هنر ارزشمند، نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تحولات و تلاش های صورت‌گرفته یک سال اخیر برای معرفی هر چه بهتر سیستان و بلوچستان در سطح کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مجدانه در سطح ملی و استانی، امیدواریم همکاری‌ها و حمایت‌ها از ظرفیت‌های این شهرستان بیش از گذشته تقویت شود و شاهد شتاب گرفتن روند توسعه منطقه باشیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حمایت از فعالیت‌های زنان در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، مسیر حضور مؤثرتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هموار شود و ظرفیت‌های ارزشمند آنان به فرصت‌های توسعه تبدیل شود