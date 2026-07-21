  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

ظرفیت زنان ایرانشهر در پیوند با هنر سوزن‌دوزی باید بیش از پیش دیده شود

ظرفیت زنان ایرانشهر در پیوند با هنر سوزن‌دوزی باید بیش از پیش دیده شود

ایرانشهر- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ظرفیت زنان ایرانشهر در پیوند با هنر سوزن‌دوزی و سایر توانمندی‌های بومی باید بیش از گذشته دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر سه شنبه با حضور در مرکز رشد دانشگاه ولایت، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان فعالیت هسته‌های فناور، واحدهای نوآور، ظرفیت‌های کارآفرینی و برنامه‌های حمایتی این مرکز برای توسعه ایده‌های خلاقانه و کسب‌وکارهای نوپا قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این بازدید با اشاره به جایگاه فرهنگی ایرانشهر اظهار داشت: ایرانشهر شهر ملی سوزن‌دوزی است و زنان این منطقه با حفظ این هنر ارزشمند، نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تحولات و تلاش های صورت‌گرفته یک سال اخیر برای معرفی هر چه بهتر سیستان و بلوچستان در سطح کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مجدانه در سطح ملی و استانی، امیدواریم همکاری‌ها و حمایت‌ها از ظرفیت‌های این شهرستان بیش از گذشته تقویت شود و شاهد شتاب گرفتن روند توسعه منطقه باشیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حمایت از فعالیت‌های زنان در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، مسیر حضور مؤثرتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هموار شود و ظرفیت‌های ارزشمند آنان به فرصت‌های توسعه تبدیل شود

کد مطلب 6894631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها