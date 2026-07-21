به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوهری در سفری دو روزه به شهرستان فریدون‌شهر، از روستاهای مناطق صعب‌العبور و دوردست «پشت‌کوه» بازدید کرد. این بازدید میدانی که با هدف بررسی دقیق وضعیت روستاها، احصای مسائل و نیازهای ساکنان مناطق کمتر برخوردار و پایش روند خدمت‌رسانی به روستاییان انجام شد، تأکیدی بر اولویت مدیریت امور روستایی استان برای توسعه متوازن و رسیدگی به مطالبات مردم در دورترین نقاط جغرافیایی است.

شنیدن صدای مردم؛ محور اصلی بازدیدهای میدانی

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان در این سفر با حضور در جمع دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و اهالی خونگرم روستاهای این مناطق، ضمن گفت‌وگویی بی‌واسطه و صریح، در جریان چالش‌های روزمره مردم قرار گرفت. در این گفتگوها، موضوعات کلیدی از جمله وضعیت راه‌های دسترسی، نیازهای عمرانی، خدمات عمومی، کمبودهای زیربنایی و دغدغه‌های مربوط به مهاجرت و پایداری جمعیت در روستاهای دوردست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جوهری با اشاره به جایگاه استراتژیک روستاها در هندسه توسعه استان، اظهار کرد:مناطق روستایی نه‌تنها کانون‌های تولید و امنیت غذایی هستند، بلکه به عنوان ستون‌های پویایی اجتماعی استان شناخته می‌شوند. بنابراین، رویکرد ما در دفتر امور روستایی، رسیدگیِ جهادی به مناطق کمتر برخوردار و شنیدن مستقیم مطالبات مردم است تا مسائل مطرح‌شده به جای شعار، در مسیر پیگیری و رفع عملیاتی قرار گیرند.

تبدیل ظرفیت‌های بکر به فرصت‌های اقتصادی

بخش دیگری از اظهارات مدیرکل امور روستایی به پتانسیل‌های بی‌نظیر منطقه پشت‌کوه اختصاص داشت. وی با تأکید بر ظرفیت‌های خاص این جغرافیا تصریح کرد: تنوع اقلیمی و طبیعت بکر روستاهای فریدون‌شهر، پتانسیلی فوق‌العاده برای توسعه صنعت گردشگری و بوم‌گردی است. ما معتقدیم این صنعت می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد روستا و ابزاری برای اشتغال‌زایی پایدار عمل کند.

وی افزود: حمایت از طرح‌های بوم‌گردی و برندسازی برای محصولات و صنایع‌دستی محلی، علاوه بر تقویت معیشت روستاییان، راهکاری مؤثر برای معرفی فرهنگ غنی و آداب و رسوم اصیل این دیار به گردشگران است.

گردشگری؛ راهکاری برای ماندگاری جمعیت

مجید جوهری با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف است، آن را راهکاری استراتژیک برای جلوگیری از مهاجرت خواند و گفت: توسعه گردشگری روستایی، انگیزه‌ای قوی برای ماندگاری جمعیت در روستاها ایجاد می‌کند. دفتر امور روستایی استانداری اصفهان به طور جدی آمادگی دارد تا با تسهیل‌گری در صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، از ایده‌های نوین گردشگری در این مناطق حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: روستاهای مناطق پشت‌کوه فریدون‌شهر با وجود ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و طبیعی، نیازمند توجه ویژه در حوزه‌های عمرانی و خدماتی هستند. برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های توسعه در این مناطق باید با نگاهی میدانی، دقیق و بر اساس واقعیت‌های موجودِ بومی انجام شود.

گفتنی است در ادامه این سفر دو روزه، بررسی فرصت‌های توسعه روستایی بر اساس ظرفیت‌های بومیِ احصاشده مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد جمع‌بندی مشاهدات و مطالبات مردمی، برای پیگیری‌های کلان در سطح استان و تخصیص اعتبارات لازم در دستور کار فوری قرار گیرد.