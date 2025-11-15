به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن افضلآبادی ظهر شنبه درنشست خبری نخستین همایش بینالمللی «مکتب اجتهادی امام خمینی (ره)» با تمرکز بر نظریه خطابات قانونی، که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار (ع) مشهد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بازخوانی مبانی فقهی و اصولی حضرت امام خمینی (ره)، از تدوین یک طرح پنجساله با هدف تحلیل نظاممند مکتب اجتهادی امام در این مؤسسه خبر داد.
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار (ع) افزود: با وجود جایگاه ممتاز دیدگاههای فقهی و اصولی امام راحل، بخش قابل توجهی از میراث علمی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، از سال ۱۴۰۱ طرح علمی مکتب اجتهادی امام راحل در دستور کار مؤسسه قرار گرفت.
وی با اشاره به دستاوردهای این طرح تا امروز افزود: برگزاری یک مدرسه تابستانه، تقریباً پنجاه نشست علمی و دو پیشهمایش، بخشی از نتایج اولیه این برنامه است.
افضل آبادی افزود: با توجه به روش اجتهادی امام در پیوند دادن مباحث فقهی با عرصههای نظری و اجتماعی، تلاش داریم تا مبانی، ابتکارات و روش فقهی ایشان را با رویکردی جامع استخراج و تحلیل کنیم.
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار (ع) نقش شاگردان برجسته امام خمینی (ره) از جمله مرحوم آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی (ره) را در تبیین این مکتب برجسته دانست و گفت: آثار ارزشمند این بزرگان، بهویژه کتاب تفصیلالشریعه، سرمایهای ماندگار برای شناخت دقیقتر مکتب اجتهادی امام محسوب میشود.
وی با تشریح اهداف طرح پنجساله مکتب اجتهادی امام خمینی (ره) اعلام کرد: سال نخست این برنامه به نظریه خطابات قانونی اختصاص یافته و سالهای آتی به مباحثی همچون مصلحت، نظریه «الإسلام هو الحکومة»، روششناسی اجتهادی امام و در نهایت ارائه یک تبیین جامع از این مکتب خواهد پرداخت.
افضل آبادی افزود: در هر مرحله، سه محور اصلی یعنی مبانی، روشها و پیامدها مورد بررسی دقیق قرار میگیرد تا تصویری روشن از نظام فکری امام ارائه شود.
مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار (ع) بر لزوم تولید اندیشههای روزآمد در حوزههای علمیه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نوسازی علمی و تولید نظریههای کارآمد در حوزه هستیم. برگزاری چنین همایشهایی میتواند حرکت حوزه به سمت جایگاه پیشرو و پویا را تسهیل کند.
وی به برنامههای آینده این طرح اشاره کرد و گفت: در ادامه مسیر، تبیین اندیشههای فقاهتی مقام معظم رهبری (حفظهالله) نیز با دو محور کلیدی نوآوری در مسائل فقهی متناسب با نیازهای زمان و نوآوری در روششناسی اجتهادی انجام میشود.
افضل آبادی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) فقه پویای جواهری را از حوزه نظر به عمل آورد، افزود: تمرکز بر دیدگاههای اختصاصی امام و رهبر معظم انقلاب، میتواند مسیر اجتهاد را منضبطتر و کارآمدتر سازد و مکتب فقهی و اصولی آنان را بهطور صحیح به حوزه معرفی کند.
گفتنی است؛ در پایان نشست پوستر و سایت نخستین همایش بینالمللی «مکتب اجتهادی امام خمینی (ره)» با محوریت نظریه خطابات قانونیه رونمایی شد.
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