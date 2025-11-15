رژیم صهیونیستی پیکرهای ۱۵ شهید فلسطینی دیگر را تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد: روز گذشته، پیکرهای ۱۵ شهید را که رژیم صهیونیستی آزاد کرده بود، از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دریافت کردیم و تعداد کل شهدایی که تا کنون پیکرهایشان را دریافت کرده ایم به ۳۳۰ پیکر رسید.

این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر افزود که تاکنون، پیکر ۹۷ شهید از مجموع ۳۳۰ پیکری را که توسط اشغالگران صهیونیست آزاد و دریافت شده، شناسایی شده‌اند.

در خبری دیگر، سازمان جهانی بهداشت تأیید کرد که بیش از ۹۰۰ بیمار در نوار غزه در حالی که منتظر انتقال برای درمان به خارج از نوار غزه بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس بیانیه این نهاد بهداشتی بین المللی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ بیمار در غزه همچنان منتظر تأیید سفر هستند که از این تعداد، ۴ هزار کودک نیاز به خروج فوری از غزه دارند.