به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی بعدازظهر شنبه در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: در برخی سایت‌های نهضت ملی مسکن، به دلیل گستردگی پروژه‌ها، امکان تکمیل کامل شبکه‌های زیرساختی وجود ندارد و تکمیل شبکه نهایی این سایت‌ها نیازمند همکاری و تأمین منابع است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: با تشکر از مجموعه وزارت راه و شهرسازی، منابعی از محل صندوق ملی مسکن برای سایت‌های نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و شرکت‌های خدمات‌رسان نیز تلاش کرده‌اند از منابع داخلی استان و ظرفیت‌های دستگاه‌های مرتبط برای تأمین زیرساخت‌ها استفاده کنند.

وی بیان کرد: تلاش مجموعه استان این بوده است که با استفاده از منابع موجود، پاسخگوی نیازهای زیرساختی متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد، اما در برخی سایت‌های بزرگ همچنان نیاز به توسعه شبکه‌های زیرساختی وجود دارد.

مودی با اشاره به سایت ۳۵۰ هکتاری طبس گفت: سایت‌های بزرگی مانند سایت نهضت ملی مسکن طبس و همچنین سایت زعفرانیه بیرجند، به دلیل وسعت بالا، برای تکمیل شبکه‌های زیرساختی و توسعه شبکه داخلی، نیازمند همکاری و تأمین منابع بیشتری هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرای شبکه در بخش قابل توجهی از سایت‌های نهضت ملی مسکن انجام شده و حدود ۲۷ هزار متقاضی در این طرح‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان گفت: حدود سه هزار متقاضی در استان در انتظار تأمین زمین هستند که سازمان ملی زمین و مسکن برای رفع این مشکل اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و امیدواریم به‌زودی مشکل این گروه از متقاضیان نیز برطرف شود.

مودی با اشاره به ظرفیت ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در شهرهایی که زمین کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد، از ظرفیت‌های موجود برای تأمین زمین استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: در شهر بیرجند در مجموع حدود ۳۷۰ قطعه زمین در این قالب پیش‌بینی شده و برای حدود ۱۹ هزار نفر نیز تخصیص‌های مربوط به طرح‌های مسکن انجام شده است. همچنین در شهر قائن نیز توافقات مربوط به تأمین زمین در حال انجام است و امیدواریم از ظرفیت ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان استفاده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت سایت زعفرانیه نیز گفت: تاکنون یک‌هزار و ۶۷۲ متقاضی در این سایت مراجعه کرده‌اند و اقدامات مربوط به آماده‌سازی زمین در حال انجام است.

مودی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حوزه بانک‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ واحد به مرحله دریافت تسهیلات رسیده‌اند که موضوع پرداخت متمم تسهیلات آنها در حال پیگیری است.

وی افزود: پس از ابلاغ متمم تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، حدود ۹۵ درصد متقاضیان توانسته‌اند مراحل مربوط به دریافت و تکمیل تسهیلات خود را انجام دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تأمین منابع، تکمیل شبکه‌های زیرساختی و تسریع در پرداخت تسهیلات، از مهم‌ترین محورهای پیگیری برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان است.